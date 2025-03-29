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首架F-16 BLK70交機 梅復興：首批可能尚無內建式電戰自衛系統可用

2025/03/29 12:38

長期研究台美軍事的軍事專家、台海安全研析中心主任梅復興今天指出，首批若干架F-16 Block 70 交機時很可能尚無內建式電戰自衛系統可用，甚至還必須考慮繼續掛載空軍現有的ALQ-184 （V）11電戰莢艙一段時間。圖為我國F-16V BLK70戰機，規劃配備系統大廠「L3 Harris」的新一代內置型AN/ALQ-254（V）1「蝮蛇之盾」電戰系統。（圖片擷取自L3 Harris官網）長期研究台美軍事的軍事專家、台海安全研析中心主任梅復興今天指出，首批若干架F-16 Block 70 交機時很可能尚無內建式電戰自衛系統可用，甚至還必須考慮繼續掛載空軍現有的ALQ-184 （V）11電戰莢艙一段時間。圖為我國F-16V BLK70戰機，規劃配備系統大廠「L3 Harris」的新一代內置型AN/ALQ-254（V）1「蝮蛇之盾」電戰系統。（圖片擷取自L3 Harris官網）

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〔記者羅添斌／台北報導〕我國採購66架F-16 Block 70型戰機，首架機完成組裝及測試，今天（美國時間週五）舉行交機出廠典禮，長期研究台美軍事的軍事專家、台海安全研析中心主任梅復興今天指出，首批若干架F-16 Block 70 交機時很可能尚無內建式電戰自衛系統可用，甚至還必須考慮繼續掛載空軍現有的ALQ-184 （V）11電戰莢艙一段時間。

我國的F-16C/D Block 70型機，搭載AN/APG-83主動電子相位陣列雷達（AESA），另選配AN/ALQ-254（V）1「蝮蛇之盾」內嵌式電戰系統；機載任務電腦、航電系統與座艙介面也一併更新，搜索半徑與射控效能皆大幅提升。

不過，梅復興在其臉書專頁發文指出，第一架出廠的F-16 Block 70是雙座型，背脊航電艙為其明顯特色。但因其 AN/ALQ-254（V）1 電戰系統研製與測試期程，頭若干架F-16 Block 70 交機時很可能尚無內建式電戰自衛系統可用，甚至還必須考慮繼續掛載空軍現有的ALQ-184 （V）11電戰莢艙一段時間。

梅復興表示，ALQ-254（V）1上個月才在美國加州愛德華空軍基地的一架巴林空軍所屬的F-16C Block 70上開始飛行測試。該型電戰系統預計要今年底才會開始交貨。

我國採購66架F-16 BLK70型戰機，首架機完成組裝及測試，今天舉行交機出廠典禮。美國國會議員及洛馬公司高層也與F-16 BLK70戰機合影。（圖：取自@Sara_Hazzard的X帳號）我國採購66架F-16 BLK70型戰機，首架機完成組裝及測試，今天舉行交機出廠典禮。美國國會議員及洛馬公司高層也與F-16 BLK70戰機合影。（圖：取自@Sara_Hazzard的X帳號）

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