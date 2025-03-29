我F-16 Blk70來了！ 首架6831雙座機先曝光 獨有艙間、Flares超明顯

我國向美新採購的66架F-16C/D Block 70昨（28）日在美正式出廠交機，可見交付的第一架F-16為編號6831的雙座機，其機背上的延伸航電空間相當明顯，後方也增設有兩個黃色的熱焰彈發射盒。（圖片擷取自William Timmons的X帳號）

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〔記者劉宇捷／台北報導〕我國向美新採購的66架F-16C/D Block 70今日（美國時間週五）在美正式出廠交機，其中該機的外觀也隨著交機發表會而公開！可見交付的第一架F-16為編號6831的雙座機，其機背上的延伸航電空間相當明顯，後方也增設有兩個黃色的熱焰彈（Flares）發射盒；依日前交機規劃，下一架出廠交付的應為單座型機。

儘管原廠洛克希德馬丁公司官網尚未發布相關消息，不過與會的美國眾議院議員威廉蒂蒙斯（William Timmons）等相關美方人員在社群發布了活動照片，可見第一架出廠的是雙機號6831的雙座機，我國國防部副部長柏鴻輝、駐美代表俞大㵢也在場觀禮見證，代表我國空軍即將來配備多型新式飛彈的全新戰機。

It was an honor to speak today at Lockheed Martin in Greenville for the F-16 Taiwan Delivery Ceremony.



We are so proud to be the global home of the F-16 and to support Taiwan’s air defense capabilities. pic.twitter.com/pNsvnn81H5 — Congressman William Timmons （@RepTimmons） March 28, 2025

值得注意的是，6831的編號延續了我國最後一架F-16BM Block 20雙座機6830，而依據日前率先交付單雙座各一架機的規劃，下一架出廠的應為單座機，但編號是否延續最後的6720單座成為6721仍尚不確定。

從圖中可見，新購之雙座F-16D Block 70與現役「鳳展專案」升級的F-16V最大差異，在於機背巨大且長型的航電艙空間，從座艙後部一路延伸至垂直尾翼，這是兩款雙座F-16最大的外觀區別，同時也是F-16D雙座新機的獨有設計，單座的F-16C則未有此外凸；另外，同樣位於機背兩側，專門為F-16C/D新機擴大航程的適型油箱，此次尚未附掛展出。

雙座F-16D Block 70的機背延伸空間內部，規劃增設如「蝮蛇之盾」（Viper Shield）等相關航電升級設備，單座則直接置於機身內；此外，結構後部還可見兩個新添加的黃色的方格盒子，這是戰機射出防禦紅外線飛彈用的熱焰彈（Flares）的地方，這項新增算是在現有F-16戰機上再添加更多發數的作法。

圖中可見波蘭F-16戰機射出防禦紅外線飛彈用的熱焰彈（Flares），這些部件原本僅配賦於機腹後部，而F-16 Blk 70在機背艙間上又再添加更多發數。（圖片擷取自@NATO_AIRCOM的X帳號）

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