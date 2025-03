我F-16 Blk70來了！ 首架6831雙座機先曝光 獨有艙間、Flares超明顯

我國向美新採購的66架F-16C/D Block 70昨(28)日在美正式出廠交機,可見交付的第一架F-16為編號6831的雙座機,其機背上的延伸航電空間相當明顯,後方也增設有兩個黃色的熱焰彈發射盒。(圖片擷取自William Timmons的X帳號)

〔記者劉宇捷/台北報導〕我國向美新採購的66架F-16C/D Block 70今日(美國時間週五)在美正式出廠交機,其中該機的外觀也隨著交機發表會而公開!可見交付的第一架F-16為編號6831的雙座機,其機背上的延伸航電空間相當明顯,後方也增設有兩個黃色的熱焰彈(Flares)發射盒;依日前交機規劃,下一架出廠交付的應為單座型機。

儘管原廠洛克希德馬丁公司官網尚未發布相關消息,不過與會的美國眾議院議員威廉蒂蒙斯(William Timmons)等相關美方人員在社群發布了活動照片,可見第一架出廠的是雙機號6831的雙座機,我國國防部副部長柏鴻輝、駐美代表俞大㵢也在場觀禮見證,代表我國空軍即將來配備多型新式飛彈的全新戰機。

It was an honor to speak today at Lockheed Martin in Greenville for the F-16 Taiwan Delivery Ceremony.



We are so proud to be the global home of the F-16 and to support Taiwan’s air defense capabilities. pic.twitter.com/pNsvnn81H5