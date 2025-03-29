我國首架F-16 BLK70戰機出廠交機 柏鴻輝副部長代表見證

我國採購66架F-16 BLK70型戰機，首架機完成組裝及測試，今天舉行交機出廠典禮。洛馬公司人員也與我國首架F-16 BLK70戰機合影。（圖：取自@Sara_Hazzard的X帳號）

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〔記者羅添斌／台北報導〕我國採購66架F-16 BLK70型戰機，首架機完成組裝及測試，今天（美國時間週五）舉行交機出廠典禮，首架機為雙座機丶機號6831。我國國防部副部長柏鴻輝丶駐美代表俞大㵢在場觀禮見證，代表我國空軍即將迎來配備多型新式飛彈的全新戰機，將可大幅提升空軍戰力。

著對美採購全新F-16V（BLK70）戰機的出廠交機，我國空軍將擁有兩型F-16V等級戰機，除了F-16V（BLK70）戰機之外，還有經過性能提升的F-16V（BLK20）型戰機，目前空軍F-16戰機機隊也已配備各式新型飛彈，戰力相較以往有著大幅度的提升。

空軍為接裝66架F-16V block70戰機，駐地在台東的空軍七聯隊已改制為戰鬥機聯隊，並將下轄單位改為三個作戰隊。總統賴清德今年一月前往東部勗勉七聯隊時透露進度，他說，空軍七聯隊已編成44、45作戰隊，第46作戰隊也將在明年編成，準備好迎接F-16新機。

國軍向美國採購66架F-16V block70戰機，首架已經交機出廠，圖為美國空軍測試同型機情形。（取自美國空軍官網）

F-16 BLK70戰機（Block意指戰機生產出廠批次）為製造商洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）推出的最新機型；而我國經「鳳展專案」升級而成的現役F-16V BLK 20型機，其性能約略等同F-16C/D BLK 52/62的水準，與全新的BLK 70型機仍有差異。

我國的F-16C/D BLK70型機，搭載AN/APG-83主動電子相位陣列雷達（AESA），另選配AN/ALQ-254（V）1「蝮蛇之盾」內嵌式電戰系統；機載任務電腦、航電系統與座艙介面也一併更新，搜索半徑與射控效能皆大幅提升。

在配備的新型飛彈部分，除原有的對空、對地武器外，還可掛載新購的AGM-88反輻射飛彈（雷達反制）、AGM-84H「魚叉」空射巡弋飛彈，以及神秘的AGM-154「聯合距外精準攻擊彈藥」（JSOW），強化長程精準打擊能力；另外，美軍現役的「聯合直攻彈藥」（JDAM）及裝有雷射導引套件的LJDAM，也有望成為我國新型戰機的配備。

我國國防部副部長柏鴻輝（左一）丶駐美代表俞大㵢（右二）在場觀禮見證。（圖：取自@RepTimmons的X帳號）

我國採購66架F-16 BLK70型戰機，首架機完成組裝及測試，今天舉行交機出廠典禮。左一為駐美代表俞大㵢。（圖：取自@RepTimmons的X帳號）

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