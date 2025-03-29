勇鷹高教機接替戰鬥組丶部訓機任務 首批受訓學員本週開飛

勇鷹機承擔起空軍飛行員戰鬥組、部訓組飛行學員的訓練機任務，首批接受勇鷹高教機「戰鬥組」飛行訓練的學員，本週已經執行換裝訓練的開飛任務。（圖：軍聞社提供）

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〔記者羅添斌／台北報導〕空軍戰機飛行員訓練已由「3階段、3機種」精進為「3階段、2機種」，並以勇鷹機承擔起戰鬥組、部訓組飛行學員的訓練機任務，首批接受勇鷹高教機「戰鬥組」飛行訓練的學員，本週已經執行換裝訓練的開飛任務，空軍副司令姜光華中將在主持開飛任務時，期勉教官、學員都能付出心力，為空軍打造更優質的教育訓練環境。

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空軍過去是以「3階段（基本組、戰鬥組、部訓組）、3機種（T-34初教機、AT-3高教機、F-5部訓機）」模式訓練戰機飛行員，飛行學員先在「基本組」以T-34C初級教練機進行基本飛行訓練，隨後同樣在岡山基地「戰鬥組」接受AT-3高教機的分科訓練，再到志航基地「部訓組」以F-5戰機進行進階戰鬥飛行訓練，完訓後依成績及個人意願分發至各戰鬥機部隊。

隨著F-5戰機卸下作戰任務丶分批除役，以及勇鷹高教機取代AT-3高教機飛訓任務後，空軍戰機飛行員訓練已由「3階段、3機種」精進為「3階段、2機種」，基本組學員仍由T-34初教機訓練，勇鷹高教機則承擔起戰鬥組、部訓組飛行學員的訓練機任務。

學員在教官帶領下，完成360度檢查。（圖：軍聞社提供）

空軍副司令姜光華中將日前在飛訓部指揮官吳少將陪同下，前往空軍岡山基地，主持「戰鬥組AJT型機換裝訓練開飛任務總提示」，召集教官、各業管承參、學員等人與會，瞭解後續訓練規劃，針對換裝訓練進行研討與建議，期勉所有教官、學員都能付出心力，為空軍打造更優質的教育訓練環境。

姜光華中將聽取簡報瞭解高教機接訓先期整備狀況，以及後續換訓課程規劃與訓練重點，並與現場人員進行研討，期許能使換訓過程更臻完善。總提示結束後，由教官針對戰鬥組112年乙班學員，實施飛行前任務提示、360度檢查等程序。隨後，在教官帶領下，首批AJT型機換裝訓練學員順利升空，完成第一次飛行訓練，立下嶄新的里程碑。

姜光華表示，正因為有每一位忠勇的空軍子弟一點一滴努力與累積，才能造就今天的中華民國空軍，因此，他對於在場所有的教官、學員的努力，表達肯定與感謝。姜副司令也期勉，每個人多付出一點心力，就能讓後期的空軍子弟，能夠在更合理、更科學、更舒適的環境受教育，成長、茁壯成為捍衛領空的一員。

換訓學員著裝準備接受飛行訓練。（圖：軍聞社提供）

空軍副司令姜光華中將主持開飛任務總提示。（圖：軍聞社提供）

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