美軍艦打胡賽無人機耗百餘枚標二太貴！ 預計佈署陸基反無人機系統

美海軍預計在海軍艦艇上實驗性佈署「郊狼（Coyote）」無人機。（取自RTX官網）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕美國海軍表示，他們預計將在今年夏季末於海軍艦艇上實驗性佈署兩種反無人機系統，因為過去15個月在對抗胡賽武裝中，發射了百枚砲彈和飛彈，成本相當高。

美退伍軍人軍聞網「Military.com」報導，美海軍預計在海軍艦艇上實驗性佈署「郊狼（Coyote）」無人機和「走鵑」（Roadrunner）反無人機攔截系統，這兩種都是在陸地已廣泛驗證的反無人機系統。

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報導指出，美海軍今年1月透露，過去15個月在與胡賽武裝的對抗中，共發射超過200枚飛彈，包括120枚標二SM-2飛彈。據美國海軍預算文件，最新生產的「標準二型」（SM-2 Block IIIC），每枚成本約200萬美元，而一些用於對抗胡塞飛彈的新型飛彈，一枚價格則高達近 2800萬美元。

報導進一步指出，海軍官員透露，在15個月的戰鬥中，海軍艦艇在380次交戰內發射了160枚5英寸砲彈。據了解，每枚砲彈成本約1500美元；雖然很難準確計算2023年10月至2025年1月期間所消耗彈藥的確切成本總額，但海軍僅在飛彈成本上就花費了超過5億美元。

美海軍預計佈署的「郊狼」無人機和「走鵑」反無人機攔截系統，其中「走鵑」已被大規模採購，不僅可以用於攔截敵方無人機，還具備對抗導彈和有人飛行器的能力。該系統的自動化程度高，能夠在操作員的監督下獨立執行發射、飛行、搜索目標和降落等任務。

「郊狼」無人機則也已被美國陸軍採購約6700架，「郊狼」無人機體積相當小巧緊湊，翼展約1.5公尺，全長約90公分，重量僅5公斤左右，飛行時速超過100公里，飛行升限則可達9000公尺，可透過車輛、艦艇或直升機發射，並藉由Ku波段雷達進行導引。

「走鵑」無人機除了採用少見的噴射引擎垂直起降設計外，也可像 SpaceX獵鷹9號火箭一樣，在巡航過後，自動飛回基地降落，重新加油後可再度出任務。（取自Anduril Industries官網）



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