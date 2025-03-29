首架F16 BLK70在美出廠 國防部致謝：彰顯助台自衛承諾

洛克希德．馬丁（Lockheed Martin，簡稱洛馬）在美國南卡州工廠舉行「台灣F-16 Block70出廠典禮」，駐美大使俞大㵢（右2）、國防部副部長柏鴻輝（左1）獲邀出席觀禮。（圖取自美國南卡州共和黨籍眾議員提蒙斯（William Timmons）X帳號）

〔記者方瑋立／台北報導〕美方於美東時間28日舉行「F-16C/D Block 70 戰機」出廠典禮，駐美大使俞大㵢及國防部軍政副部長柏鴻輝代表出席。國防部今（29）對此致謝表示，獲邀出席除展示戰機產製成果，亦彰顯美政府依「台灣關係法」及「六項保證」，持續協助台灣提升自我防衛能力之承諾。

我對美採購首架雙座型F-16C/D BLK70在洛馬南卡州工廠出廠交付，國防部說明，此軍購案是國防部因應敵情威脅與迫切之國防需要，於2019年依「新式戰機採購特別條例」編列特別預算，向美籌獲66架新式戰機，以強化空軍戰力及提升聯合作戰效能。

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國防部指出，此次美方邀請我方參加戰機出廠典禮，除展示戰機產製成果，亦彰顯美政府依「台灣關係法」及「六項保證」，持續協助台灣提升自我防衛能力之承諾。

國防部表示，感謝美國務院、美國防安全合作局（DSCA）、美國空軍及洛克希德．馬丁公司等單位大力支持，促成本次活動順利進行。國防部將持續協同美方，透過台美安全合作機制，確保新式戰機產製順利，於2026年底前完成交運。

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