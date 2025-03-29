防範無人機闖入 陸戰隊99旅「掏巨槍」演練營區反無人機行動

為有效提升營區安全及狀況處置能力，陸戰九九旅日前實施「營安演練」，模擬不明無人機侵擾營區，官兵結合待命位置及周邊場地，進行應處。（圖片取自海軍陸戰隊臉書）

〔記者劉宇捷／台北報導〕無人機威脅已成為營區安全的新挑戰，也是國軍應加緊籌獲反無人機裝備的原因，而現階段配賦部隊的無人機干擾槍也已開始投入操演；海軍陸戰隊九九旅日前就使用了該裝備進行低空反人機的營安操演，這也是繼陸軍之後，換海軍陸戰隊曝光使用干擾槍。

海軍陸戰隊昨日發布消息指出，為有效提升營區安全及狀況處置能力，陸戰九九旅實施「營安演練」，模擬不明無人機侵擾營區，官兵結合待命位置及周邊場地，進行應處。反制人員在接獲通報後，手持編制武器及無人機干擾槍互相掩護、警戒，並實施狀況處置及回報，提升緊急應變能力。

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反制人員在接獲通報後，手持編制武器及無人機干擾槍互相掩護、警戒，並實施狀況處置及回報，提升緊急應變能力。（圖片取自海軍陸戰隊臉書）

值得注意的是，海軍陸戰隊所配賦的無人機干擾槍，上方還裝有疑似有倍率的瞄準鏡，以提供更快找到目標。目前國軍無人機干擾槍已開始配賦給部隊使用，除了在外離島及營安演習外，陸軍542旅今年春巡時，也在行動前演練使用無人機干擾槍，以阻絕敵方的偵察與襲擊；不過，未來若要有效的大範圍反無人機，仍須靠「無人機反制系統」協助。

海軍日前曾針對審計部的預算審核做出使用概況回覆，其針對港口等重要設施共37個單位，配置43具干擾槍，並配合海軍左營基地原有干擾槍部署、營區巡管及區域聯防等機制，形成複式防護，以防範遙控無人機入侵。

無人機威脅已成為營區安全的新挑戰，而現階段配賦部隊的無人機干擾槍也開始投入演練。圖為官兵進行狀況下達與通聯。（圖片取自海軍陸戰隊臉書）

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