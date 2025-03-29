俄Shahed自殺無人機彈頭竟塞滿木塊？ 烏軍分析這才是真正的企圖

烏克蘭軍方近日擊落一架俄軍的「沙希德」自殺無人機，並找到了該機殘骸，而這架自殺無人機非但沒有裝填爆炸彈頭，仍卻配備了先進的導航元件，彈頭部則被填滿木塊代替，非常不尋常。（圖片擷取自@TheDeadDistrict的Ｘ帳號）

〔記者劉宇捷／綜合報導〕從社群流傳殘骸照片顯示，俄國的先進自殺無人機「沙希德」（Shahed）近期因突入烏克蘭領空而被擊落，不過烏軍卻發現，這架自殺無人機並未搭載爆炸彈頭，而是僅以木頭填充，相當離奇。烏軍將殘骸帶回分析，並由無線電專家得出結論表示，這項不尋常的飛行很可能是俄軍利用新天線，在收集烏軍的反人機訊號，以測試電子戰對抗能力。

根據軍聞網站《Defence Blog》報導，烏克蘭軍方近日擊落一架俄軍的「沙希德」自殺無人機，並找到了該機殘骸，烏軍隨後注意到了不尋常之處，這架自殺無人機沒有裝填爆炸彈頭，但卻配備了先進的導航元件，彈頭則被填滿木塊代替，這引起了外界對其預定任務的疑惑。

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經無線電技術專家貝斯克雷斯特諾夫（Serhiy Beskrestnov）進一步分析殘骸發現，該無人機配備了一組新開發的16單元天線，它專門設計用來對抗烏克蘭的電子戰系統。由於烏軍近年來在電子戰領域取得進展，俄軍此舉可能是在測試新設備的電子戰對抗技術，並收集烏軍使用的反制訊號，而非執行攻擊任務。

貝斯克雷斯特諾夫表示，最合理的解釋是，俄軍以木塊取代彈頭以減輕重量、延長飛行時間，使無人機能夠在烏克蘭領空內飛行更久，以利收集新型天線在電子戰環境下的數據表現，最終尋求突破烏克蘭日益增強的反制措施。

近年，烏軍陸續發現俄軍無人機出現改裝跡象，包括更換導航設備、加強抗干擾能力等，顯示俄軍正積極應對烏軍不斷強化的反無人機措施；另一方面，雖然俄軍持續依賴「沙希德」系列無人機進行遠程攻擊，但這類改裝也顯示其可同時進行其他戰術運用；這場屬於無人機與電子戰的攻防，將繼續影響烏俄戰局發展。

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