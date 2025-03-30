【影】熱烈歡迎我首架F-16V BLK70戰機出廠 66架明年交機完畢

Man! Lockheed Martin sure knows how to put on a show! Yesterday, they held a delivery ceremony for the F-16 viper fighter jet to Taiwan. F-16s are the fighter jet platform flown by our awesome SC Air National Guard #SwampFox out of McEntire JNG Base#PeaceThroughStrength pic.twitter.com/yks2xJoQqq — Phil Hamby （@Phil_Hamby） March 29, 2025

〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國空軍首架F-16 block70（簡稱F-16 BLK70）戰機美東時間28日正式出廠，新戰機在絢爛的舞台燈光輝映下現身於眾人面前，我國國防部副部長柏鴻輝、駐美代表俞大㵢與美方代表一同見證這個歷史性時刻。國軍規劃，全數66架戰機將在明年交付完畢，提升東台灣防衛作戰底蘊。

根據與會者拍攝的影片，這架機號6831的F-16 BLK70雙座戰機完成組裝測試後，美方3月28日於南卡羅來納州格林維爾（Greenville）舉辦出廠儀式，包括廠商洛克希德．馬丁代表、美國國會議員、柏鴻輝、俞大㵢等人皆出席。舞台的簾幕拉開後，這架新戰機隨即在藍、白、紫色的燈光輝映下現身，與會者也投以熱烈掌聲。現場的布置還有「忠勇」字樣，也就是我國空軍的軍風與精神。機號6831的F-16 BLK70雙座戰機28日正式亮相，典禮現場還有象徵空軍軍風的「忠勇」字樣。（取自Phil Hamby的X）

根據國防部規畫，我國向美國採購的66架F-16 BLK70，會在明年底前全數交機完畢，並隸屬於駐防台東志航基地的空軍七聯隊，成為我國東台灣制空、制海與反制作戰的關鍵戰力。

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