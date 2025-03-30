陸軍「威力強化版」重砲射擊改半年打一次 納入戰車、迫砲

陸軍去年度實施重砲保養射擊情形。（取自國防部發言人臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕已實施多年的陸軍「重砲保養射擊」將有新做法，軍方人士今（30）日表示，這項操演原本每年實施一次，但今年起將調整為半年一次，且參與操演兵力不只自走砲與榴彈砲，未來也將納編各式戰車、迫擊砲參與，擴大戰訓成效。

陸軍現行年度「重砲保養射擊」由駐守各地的作戰區實施，近年多選在8月舉行，並以M109、M110自走砲，以及牽引式155公厘、105公厘榴彈砲為主要參與兵力。以去年陸軍六軍團（第三作戰區）去年8月辦理的重砲射擊為例，當時一共派出105門各式火砲，在新竹坑子口訓場射擊294發實彈，實屬國軍砲兵相當重要的實兵、實彈演訓。

不過，這項行之有年的演訓將有新做法，軍方官員今天表示，為提升整體訓練效益，陸軍的重砲射擊自今年起，將改為半年實施一次，且除了自走砲、榴彈砲，包括迫擊砲、戰車也將投入演訓。

請繼續往下閱讀...

參與去年度重砲保養射擊的陸軍官兵。（取自國防部發言人臉書）鎮守台灣西部的三大作戰區之中，今年度的首場「重砲保養射擊」將由第四作戰區（陸軍八軍團）打頭陣，根據射擊通報揭露資訊，陸軍八軍團將於今年6月10日至12日上午間，在屏東楓港北陣地實施「年度訓練」，並安排6月13日為預備日，但參與兵力部分，這份報告僅顯示投入「地面武器」，未揭露將派出哪些火砲、車輛與發射彈藥數等細節。

陸軍八軍團去年度的重砲射擊，分別實施「阻止擾亂射擊」、「灘岸火殲」及「反擊支援射擊」等課目，更執行自走砲砲管高抬近80度的「高射界射擊」，當時最高的射高達1萬呎（約3048公尺）。而檢視陸軍八軍團今年度演訓的射擊通報，今年操演的最大彈道高度推升至1萬6千呎（4876公尺），是否為延續去年的高射界射擊，或是納入其他火砲所致，尚待日後釐清。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法