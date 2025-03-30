停火談判陷僵局 烏克蘭轉移本土壓力猛攻俄羅斯邊境州

圖為2024年5月12日，俄羅斯貝爾哥羅德市一棟遭烏克蘭襲擊後部分坍塌的公寓大樓。（法新社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國有線電視新聞網（CNN）29日報導，烏克蘭部隊於本土戰線面臨壓力之際，烏方已將火力轉向俄羅斯邊境，對貝爾哥羅德州（Belgorod）邊境地區動用無人機、火砲與部隊發動大規模攻擊，烏軍此舉普遍被視為對近期在俄國庫斯克州（Kursk）失土的回應，而俄軍則持續在烏東、烏南推進。

據俄羅斯貝爾哥羅德州長格拉德科夫稱，該州沿烏克蘭邊境已有逾20個村莊遇襲。烏軍去年8月曾在鄰近的庫斯克州奪取大片土地，但近幾週在獲北韓部隊支援的俄軍反攻下，已被迫後撤。烏軍此次對貝爾哥羅德的襲擊，規模似乎小於去年的庫斯克行動，意圖是佔領俄國領土，或僅為減輕庫斯克及烏克蘭蘇梅州（Sumy）友軍壓力，目前尚不明朗。

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俄方非官方消息稱，烏軍已深入俄境數公里，並在波波夫卡村（Popovka）建立據點，激戰持續，一名俄國記者在此區喪生。俄國國防部另宣稱在蘇梅州的戰事已取得進展。

與此同時，烏克蘭總統澤倫斯基29日疾呼美國對俄羅斯空襲其基礎設施做出「強力回應」，他指控俄方僅在28日晚間，就發動172次無人機攻擊。哈爾科夫（Kharkiv）一間軍醫院的傷兵遭俄無人機攻擊受傷，該市另有平民傷亡。

在烏東頓內次克州（Donetsk）的波克羅夫斯克（Pokrovsk）地區，俄軍攻勢達今年高峰，但烏方稱領土損失速度已減緩。位於烏克蘭南部的札波羅熱州（Zaporizhzhia）情勢則對烏軍不利，俄軍憑藉小型步兵群加強攻擊，並已推進至謝爾巴基鎮（Shcherbaky）。烏方分析師估計，俄軍在此前線集結約7萬兵力及大量重裝備。

外交方面，由美國斡旋的停火談判進展緩慢。克里姆林宮為黑海停火增添烏克蘭及其盟友無法接受的新條件，使談判陷入僵局。俄烏雙方亦無視先前協議，互相指控對方攻擊能源設施。

俄方談判代表卡拉辛（Grigory Karasin）坦言，談判未獲突破，預期年底前難有全面停火協議；澤倫斯基則批評俄羅斯企圖利用談判拖延時間，以發動新攻勢鞏固戰果，從而佔據更有利談判位置。

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