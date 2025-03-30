美軍「泰風」飛彈系統首度海外測試 今夏選在澳洲試射

「泰風」陸基飛彈發射系統2024年4月時參加美菲聯演，以C-17運輸機快速空運抵達菲律賓。（取自DVIDS）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸軍規劃，其將於今年夏季在澳洲「護身軍刀」（Talisman Sabre）聯合軍演期間，首度在海外實彈試射其新型「泰風」（Typhon，希臘神話怪物，又譯堤豐）中程飛彈系統。此計畫不僅標誌著該型長程打擊武器，首次在美國以外領土發射，其先前已部署於菲律賓的行動，更已引發中國方面的強烈關切。

根據《美國國防新聞週刊》（Defense News）報導，美國陸軍飛彈暨太空計畫執行官羅沙諾少將（Maj. Gen. Frank Lozano）透露，屆時將由第二套「泰風」砲兵連發射1枚標準六型（SM-6）飛彈。

相較於即將在澳洲的試射，第一套「泰風」系統（亦稱「中程能力」飛彈系統 ,Mid-Range Capability）已於去年春季「盾牌」（Salaknib）演習時，運抵菲律賓呂宋島北部，被視為美軍印太戰略新型打擊能力的關鍵一環軍備，首次部署至美國海外地區。

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美國陸軍第3多領域特遣部隊計畫在未來1年內部署「泰風」飛彈至印太戰區，這將是美軍在該地區部署的第2套中程飛彈系統。（取自美國陸軍官網）儘管這套具備機動反艦能力的陸基系統，自部署後便持續留在菲律賓，但美軍表示，至今未在當地進行任何實彈演練，亦無計畫於今年的「盾牌」或「肩並肩」（Balikatan）演習中試射。

由洛克希德．馬丁（Lockheed Martin）公司研製的「泰風」系統，以一套垂直發射裝置為核心，能搭載雷神（Raytheon）公司生產的SM-6飛彈及戰斧（Tomahawk）巡弋飛彈，打擊範圍涵蓋500至2000公里。一套完整的「泰風」砲兵連包含一座作戰中心、4輛發射車、牽引車輛及改裝拖車。

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