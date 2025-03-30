陸軍「長」字輩聯兵旅對抗小改版 操演統裁部將由教準部負責

陸軍去年實施「長泰19號」操演，586旅、333旅在彰化交鋒。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國軍地面部隊藉由「長青」、「長泰」、「長勝」等旅級實兵對抗，磨練官兵指管與臨戰反應，軍方官員表示，這系列由陸軍主辦的「長」字輩演訓，原本由軍團指揮部組成統裁部，但未來將由陸軍教準部負責這項工作；雖然這類演訓仍以台灣西部為主要實施地，但演練區域的局限將較為寬鬆。

陸軍「長」字輩操演為實施已久的旅級實兵、不實彈對抗演訓，會有「長泰」、「長青」、「長勝」三種名稱，係因統裁部分別是陸軍六軍團（第三作戰區）、十軍團（第五作戰區）與八軍團（第四作戰區）所致，主要以未投入兵力參與操演的軍團，負責籌組統裁部，針對2個旅級部隊的實際對抗情形發布訓令，同時誘導部隊實施攻防。

陸軍去年舉辦的「長泰19號」操演由六軍團擔任統裁部，十軍團所屬586旅與八軍團所屬333旅從各自駐地出發後，隨即在彰化一帶交鋒。不過，這項操演主要磨練部隊機動、通信順暢與否、指揮所開設、後勤整補、友軍支援等項目，幾乎無「短兵相接」的環節。相關人士說，這項操演與漢光演習一樣採「不劇透」方式進行。

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參與「長泰19號操演」的陸軍裝甲586旅官兵檢查槍械。（軍聞社資料照）不過，軍方規劃微調「長」字輩操演內容，軍方官員說，原本由軍團（作戰區）組成統裁部，未來規劃由陸軍教準部接手這項工作。雖然教準部與軍團指揮部的層級相當，但是其主責軍種的教育訓練、建軍備戰、準則發展等工作，可望為這一系列操演帶來新氣象。

至於「長」字輩操演的實施區域，雖然國軍不會事先公布這項演訓的區域，但據了解，以去年度「長泰19號」操演為例，其北界大約畫設在新竹，南界則在高雄。國軍規畫，未來仍將以台灣西部為主要演訓地點，但實際區域會比過去來得寬鬆一些。

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