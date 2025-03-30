要「反反介入」 美陸軍PrSM長程精準飛彈計畫邁入量產

美軍試射PrSM飛彈。（圖：美國陸軍）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國國防部近日宣布，美國陸軍與軍工巨擘洛克希德．馬丁公司（Lockheed Martin，簡稱洛馬）簽署一項價值49億美元（約新台幣1618億元）的合約，啟動新一代「精準打擊飛彈」（Precision Strike Missile, PrSM）第一階段（Increment One）量產計畫。這項計畫是美國陸軍長程精準火力（LRPF）現代化的核心，目的在汰換老舊的「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），提升地面部隊的遠程精準打擊能力。

軍聞網站「Defence Blog」報導，這份固定總價合約由位於阿拉巴馬州紅石兵工廠（Redstone Arsenal）的陸軍合約指揮部發包，授予總部位於德州大草原城（Grand Prairie）的洛馬，總金額達49億3704萬5400美元。新飛彈將整合於現役M270多管火箭系統（MLRS）與M142高機動砲兵火箭系統「海馬斯」（HIMARS）發射平台，成為美陸軍強化火力的關鍵武器。

PrSM是美國陸軍為了取代現役的MGM-140「陸軍戰術飛彈系統」（ATACMS），所研發的新一代戰術飛彈。（ 取自Lockheed Martin官網）PrSM第一階段射程超過400公里，鎖定如敵方指揮中心、防空設施與後勤據點等高價值目標。美國陸軍將其列為優先發展項目，著重提升精準度與反應速度。該飛彈已透過多次飛行與打擊測試，證實能精準命中、遠距固定目標，為此次合約奠定基礎。未來增程階段預計導入先進技術，例如追蹤移動目標的尋標器與多模式導引系統，以對抗更複雜的戰場威脅。

此案執行地點與資金分配等合約細節，將隨後續交付訂單逐步確認，預計於2030年3月30日完成。美陸軍官員強調，加速部署PrSM對維持長程火力優勢，尤其是在高強度競爭環境下至關重要。近年，美國積極投資遠程火力系統，意在反制潛在對手日益增強的「反介入／區域拒止」（Anti-Access/Area Denial, A2/AD）能力，反映現代戰場的快速變革。

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