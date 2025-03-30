曾是我飛官培訓搖籃 美空軍F-16戰機正式向路克基地說再見

美國空軍最後一架駐防於路克基地的F-16戰機在24日飛離，由第309中隊中隊長雷斯操駕。（取自美國空軍網站）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美國空軍27日表示，美軍位於亞歷桑那州的路克空軍基地（Luke Air Force Base）最後一架F-16戰機，已在本月24日飛離，未來該基地將專注於F-35A戰機換裝工作。路克基地也是我國空軍F-16戰機飛官的共同回憶，因為過去有長達20多年的時間，都在這個基地接受專精訓練。

美國空軍27日透過新聞稿表示，美國空軍第56聯隊（56th FW）第309中隊（309th FS）的中隊長雷斯（Michael Ress）中校，24日駕駛最後一架駐守於路克基地的F-16戰機移防。這也是雷斯駕駛F-16戰機的最後一趟航程，因為他將隨著中隊其他飛官，一同接受F-35A戰機換裝訓。

在此之前，駐守於路克基地的美軍F-16戰機已於上月完成最後一趟任務，當時也是由雷斯駕機飛行。最後一架F-16戰機在本月24日離開路克基地後，也象徵著該型機駐紮於路克基地的42年歷史，正式畫下完美句點。

請繼續往下閱讀...

美國空軍第309中隊中隊長雷斯操駕F-16戰機離開路克基地，為美軍該型機於此基地服役歷史畫下句點。（取自美國空軍網站）雷斯表示，F-16戰機在過去50多年來，一直是空軍的中流砥柱，即使在F-35戰機等五代機戰力成形時，仍保持著這種能力，不過，F-35戰機所採用的科技，在F-16戰機誕生時殊難想像。

事實上，我國空軍自1997年獲得150架F-16 block 20戰機之後，每年皆輪流派出戰機與人員到路克基地，接受美軍第21中隊（21st FS）專精訓練。為配合路克基地換裝F-35戰機，我國空軍官兵已移師同一州的莫里斯空軍國民兵基地繼續受訓。

雖然美國空軍的F-16戰機於路克基地服役生涯告終，但美國空軍表示，其所屬425中隊將持續訓練新加坡空軍的F-16戰機飛官、地勤人員，直到阿肯色州艾賓空軍國民警衛隊基地（Ebbing Air National Guard Base）未來數年接手這項任務為止。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法