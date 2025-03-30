德情報首長示警：俄軍2030年前具備攻打北約國家能力

羅馬尼亞陸軍戰車2月19日於北約「堅定飛鏢2025」（Steadfast Dart 2025） 演習中進行實彈射擊。（法新社）〔編譯陳成良／綜合報導〕德國聯邦情報局（BND）局長布魯諾．卡爾（Bruno Kahl）近日向德國之聲（DW）示警，若烏克蘭戰爭提前平息，俄羅斯恐將在2030年以前就具備攻打北約（NATO）國家的能力，甚至可能比原先預估的2029至2030年更早構成威脅。

卡爾解釋，此評估基於可靠情資，但具體時間點取決於烏俄戰況發展。他說：「若烏克蘭軍事衝突較早平息，那麼俄羅斯所有資源，包括物資、技術、武器乃至人力與徵兵，將能更快地轉向對歐洲構成威脅。屆時，來自俄羅斯的威脅或恫嚇，可能比我們預期的更早發生。」

他強調，德國、歐洲乃至北約成員國領土，早已成為俄羅斯活動的場域，其行動已超越一般間諜活動範疇。「我們目睹了混合影響力作戰，特別是在歐洲選舉期間，甚至在德國及其他歐洲國家發生了以空前殘酷方式進行的破壞行動。」卡爾認為，無論烏克蘭戰況如何演變，都必須為這種持續存在的威脅做好準備。

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北約部隊2月19日於羅馬尼亞參與「堅定飛鏢2025」（Steadfast Dart 2025） 演習，旨在強化東翼快速部署與嚇阻能力。（法新社）卡爾指出，俄羅斯內部正考量測試北約憲章第五條集體防禦條款的可靠性，相關討論甚至已出現在俄國媒體上，超越了情報圈範圍。他分析，俄羅斯意圖尋求重返1990年代的世界秩序，回到北約東擴前的舊邊界，當時保加利亞、匈牙利、波羅的海三國、羅馬尼亞、捷克、斯洛維尼亞及斯洛伐克等國尚未加入北約，俄羅斯欲在這些國家擴大其影響力。

卡爾補充，對俄羅斯當局而言，修訂邊界「最好是歐洲沒有美軍駐紮的情況下，目前只有俄羅斯人這麼想，我們衷心希望美國人不會也這麼想」。

面對此潛在威脅，歐洲正積極備戰。歐盟本月發布了《歐洲防務白皮書》，明確將俄羅斯視為根本性威脅，並勾勒出未來5年強化歐盟及烏克蘭防衛能力的戰略發展計畫。歐盟執委會也同步提出「戰略防務計畫」及「歐洲重整軍備／整備2030」（ReArm Europe/Readiness 2030）經濟項目細節，後者目的在於提供財政槓桿，以增加歐盟國家對國防能力的投資。這些措施旨在同時滿足對烏克蘭的短期緊急支援，以及強化歐洲長期防衛能力的雙重需求。

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