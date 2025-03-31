新訓更精實了 一年義務役男入伍後要打機槍9發、手槍5發

一年期義務役男將在新訓階段接受手槍實彈射擊訓練，圖為持T75K3手槍射擊的後備軍人。（取自陸軍司令部臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕我國為肆應敵情威脅日益增長，去年起復徵一年期義務役，國防部已在行政院指導下，規劃役男在新訓階段接受機槍、手槍實彈射擊訓練。根據軍方目前規劃，一年義務役男在新訓時，除了要射擊步槍172發，還要進行手槍5發、班用機槍9發的實彈射擊訓練，課程會比以往來得充實。

國防部去年復徵一年期義務役後，原規劃役男於新訓階段接受160發步槍實彈射擊訓練，同時也要習得機槍、手槍的機械訓練技能，主要課程在新訓第二周至第五周實施。且步槍射擊課程與以往著重的定點臥射截然不同，役男須接受改變射擊姿勢、射擊不同靶位的「快速反應射擊」等進階課程，磨練實戰化技能。

一年期義務役男將在新訓階段進行T75班用機槍9發實彈射擊，圖為操作同型機槍的憲兵官兵。（資料照）在復徵一年期義務役男滿一年後，行政院指示檢討首年成效，國防部在行政院的指導下，原本安排役男於新訓後的二階段訓練，才接受手槍、機槍實彈射擊訓練，未來將提前於新訓階段實施。



根據國防部目前規劃，役男的新訓步槍射擊總彈藥發數，會略微調增至172發，另外也要進行手槍5發、班用機槍9發的實彈射擊訓練，建立官兵的基本戰鬥職能。役男完成新訓、下部隊後，則依照各部隊訓練，持續磨練各種武器的操作、射擊技能。

實彈射擊、飛彈操作、無人機課程 要練57小時





此外，國軍依照行政院指導，將在役男的新訓階段，納入刺針防空飛彈、反裝甲武器、無人機的基礎操作課程，根據國軍規畫，上述三類武器基礎課程，以及手槍、機槍的實彈射擊課程，都會在新訓的第二至第五周實施，共計授課57小時。

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