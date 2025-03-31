【影】空軍今年「天龍操演」提前登場 搭配海軍聯合截擊戰術驗收

〔記者陳治程／台北報導〕國軍因應中國解放軍威脅，本（3）月中旬首度實施「立即備戰操演」，台灣本島、外離島部隊相繼投入防衛戰務演練，嚴防對岸「由演轉戰」風險，而國防部日前曾預告，海、空軍後續將演練「聯合截擊作戰」，提升部隊應變能力；空軍今（31）日則宣布年度「天龍操演」圓滿落幕，配合聯合截擊操演，順利完成戰術和戰技總驗收。

空軍今日上午於官方社群發布影片指出，今（2025）年度「戰術總驗收」即日起實施，並計畫區分為「戰術驗收」和「戰技競賽」兩大部分；空軍進一步說明，為強化應變作戰能力，上半年將採「戰術驗收」模式驗證訓練成效，參演單位將全力以赴，圓滿達成任務。

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圖為空軍去（2024）年第26作戰隊參加「天龍操演」，全隊官員士氣高昂，隊旗隨處可見。（記者游太郎攝）

空軍戰術總驗收又稱「天龍操演」，是該軍種年度「期末考」，根據去（2024）年天龍操演規劃，除考驗飛行員的「防空攔截暨AGTS射擊」、「25磅訓練彈投擲」、「紅外線飛彈射擊競賽」，另有地勤官兵的「潛力裝掛競賽」，以及「憲兵部隊輕兵器射擊競賽」5大項鑑測課目。「聯合截擊作戰」演練則是海、空軍演練協同運用遠、中、近程火力，於境外擊退進犯敵軍，以達海上殲敵，保衛國土的目標。

據了解，此次天龍操演於3月25日至28日間實施完畢，配合海軍聯合截擊作戰操演，一併施行空軍的「戰術驗收」項目；另一主軸的「戰技競賽」則聚焦地勤官兵的潛力裝掛課目。而空軍今年度「天龍操演」僅只一次，也就是說，本次操演改制除配合海、空聯合截擊演練，也已將實施時間改至上半年進行。

圖為海軍基隆軍艦（DDG-1801）於2022年漢光38號演習期間，率隊出海實施「聯合截擊作戰」演練。（中華民國海軍官方Facebook）

國防部3月中旬表示，為強化部隊備戰部署能力，因此規劃於3月17至21日實施「立即備戰操演」，使各級部隊熟稔防衛作戰整備要項；並預告海軍第一季將進行「聯合截擊作戰」計畫演練，搭配空軍「天龍操演」戰術總驗收，使海、空軍熟悉聯合作戰計畫作為暨指管運作程序。

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