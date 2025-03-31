鞏固中樞防務 憲兵花3418萬整修辛亥營區年底完工

憲兵指揮部裝步239營官兵。（資料照）〔記者涂鉅旻／台北報導〕憲兵指揮部今日於政府採購網發布決標公告陳述，其位於台北市文山區的「辛亥營區第二期整修工程」招商案已順利決標，全案將斥資3418萬餘元，在年底前完成營區翻修與整建工作，未來可望供憲兵202指揮部所屬營級部隊進駐，強化我國中樞南側的防衛能量。

根據政府採購網今日公告的決標資訊，國防部憲兵指揮部今年1月13日公開招商、總預算3883萬1949元的「辛亥營區第二期整修工程」一案，已經於近日決標，由於此案採最低標方式招商，設址於新北市的泳創營造工程有限公司開出低於預算的投標金額，以3418萬6888元得標，全案預計在今年12月31日以前執行完畢。

辛亥營區原由空軍台北通訊大隊駐守，在該單位移防後已閒置一段時間，一旁的憲兵興德里營區則於2017年以後，改建為占地近5500坪、具有防洪功能的「辛亥生態公園」。國軍規畫，此案完工後，有助於駐守於台北市南側的憲兵營，發揮衛戍中樞地帶的功能。

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憲兵在國軍實施「精粹案」以前，原有1萬3000人的兵力規模，但在裁軍後降至5000人左右。不過，在全般考量當前敵情威脅、恢復徵集一年義務役男後，憲兵指揮部所屬兵力規模，正逐步調增至1萬1000人。攸關中樞安全的憲兵202指揮部，計畫至少在北市南區增設一個營的兵力。

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