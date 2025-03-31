國軍基地訓練分流 常備部隊擬改2年1訓、守備部隊維持1年1訓

陸軍564旅所屬戰車參與基地訓練實彈射擊。（取自國防部發言人臉書）〔記者涂鉅旻／台北報導〕國防部去年起恢復徵集一年期義務役男，部隊員額及訓練需求皆持續增長，國軍為此滾動式調整部隊訓練流路。根據軍方最新規劃，原本1年半「下基地」一次的常備部隊，擬改為2年1訓，並以排級專精輪訓為輔助，至於屬於守備部隊的編實步兵旅，仍以1年1訓的頻率驗證當中。

「下基地」是許多國軍官兵的共同回憶，營級以上部隊依照國軍規劃，從駐防營區前往北區、南區聯合測考中心或三軍聯訓基地，參與多項與自身兵科有關的實兵、實彈驗證與考核，對於官兵戰力養成相當重要，也為後續參與國軍各項重大聯合戰訓奠基。

不過，隨著國軍去年起復徵的一年期義務役男人數逐年增加，當前敵情威脅衍生的訓練需求也不斷增長，國軍持續滾動式檢討各項訓練內容，繼國軍去年8月規劃常備部隊1年半參與一次基地訓練、守備部隊則以1年1訓為原則後，國軍又有新的規劃與調整。

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21砲指部砲2營進行基地訓練105榴砲實彈射擊。（取自陸軍臉書）根據國軍最新規劃，常備部隊的基地訓練擬改為2年一次，但年度未至兵科、聯訓基地受訓的主戰部隊，需要參與機步、戰車排的專精輪訓。另外，現行基地訓練期程多為13周，國軍也欲測試縮短為9周的新式訓練模組。

至於以義務役男為主體的守備部隊，國軍仍維持基地訓練1年1訓、一次13周為原則。國防部人力資源處長成家麒上周表示，包括陸軍137旅步1營、109旅步1營、101旅步1營，以及249旅步1營等4個營級部隊，將自今年9月起陸續參與基地訓練，同時也將投入新規劃的「5天4夜對抗演練」。

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