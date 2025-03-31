強化島鏈防禦 美陸戰隊將在菲部署新型「濱海輪換部隊」

美菲將於4月21日至5月9日舉行年度「肩並肩」聯合演習，此次演習規模創歷年之最，動員約1萬6000名官兵。圖為2024年5月美菲「肩並肩」演習，美菲軍隊在菲國最北端的巴丹群島進行操練。（美聯社檔案照）〔編譯陳成良／綜合報導〕美國陸戰隊宣布，其將於今年菲律賓「肩並肩」（Balikatan）軍演中，首度部署「呂宋濱海輪換部隊」（LRF-Luzon）。這支新部隊由專精濱海作戰的第三陸戰濱海團（3rd MLR）領軍，依據美軍「部隊設計2030」方針打造，期盼提升印太地區的快速反應與島嶼作戰能力，並深化與菲律賓的軍事合作。

美國海軍研究協會新聞（USNI News）報導，這支部隊延續美軍陸戰隊3年來，在菲律賓群島的濱海作戰與海岸防禦訓練成果。與澳洲達爾文的陸戰隊輪換部隊不同，駐菲部隊由濱海團直接指揮並聚焦「跳島」戰術，未來將參與春季「肩並肩」與夏季「海上戰士合作」（Kamandag）軍演。第三濱海團駐紮夏威夷，是「部隊設計2030」的先鋒，強調打造輕量化、高機動、低訊跡的「防區內部隊」（stand-in force），以靈活因應區域威脅。

「肩並肩2025」軍演即將於今年4月21日至5月9日舉行，預計規模空前，將納入「全面戰鬥測試模擬」。約1.5萬名來自美國、菲律賓、澳洲的官兵參演，日本更首度派兵進入菲律賓及南海地區，凸顯盟邦協作趨勢。



美國陸戰隊第三濱海作戰隊、第三陸戰隊濱海作戰團2024年11月26日在夏威夷陸戰隊基地正式接收了「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS），成為第一個部署該系統的美軍單位。NMESIS是否將進駐菲律賓，外界矚目。（圖取自美軍DIVD網站）這項演習內容涵蓋呂宋北部與呂宋海峽的海岸防禦、海域意識（MDA）監測及防空演練。位於台灣與呂宋間的巴丹群島，將再次成為海上關鍵地形安全演練場域；西呂宋海岸則測試新型防空雷達系統，包括「陸戰隊防空整合系統」（MADIS）與「地面/空中任務導向雷達」（G/ATOR）。

濱海團核心戰法為「遠征前進基地作戰」（EABO），分散部署於關鍵島嶼，執行偵察與打擊任務。該團公關軍官潘塔萊里中尉（1st Lt. Anne Pentaleri）表示，此次部署將精進EABO戰術與技術。她強調，與熟悉濱海環境的菲律賓武裝部隊合作，不僅是學習機會，也支持菲軍現代化。

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外界矚目，第三濱海團是否攜帶「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）。這款遙控無人載具可發射射程約185公里的「海軍打擊飛彈」（NSM），足以威懾海上目標。據報導，該團積極爭取部署此系統，但需菲國政府核准。同期，菲律賓海軍也將於演習中實彈測試反艦飛彈，進行擊沉演練（SINKEX）。

此部署正值美菲軍事關係升溫之際，美國依「陸戰隊預置計畫—菲律賓」（MCPP-P）啟用蘇比克灣倉儲設施，強化後勤支援。近年南海局勢緊張，美軍MQ-9A無人機已進駐菲國基地，提供情報監偵，凸顯雙方合作日益緊密。

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