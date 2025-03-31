東洋軍備前進歐洲 義大利考慮採購日本P-1反潛巡邏機

日本海上自衛隊的P-1反潛巡邏機。（日本海上自衛隊官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕義大利、日本近年在軍事合作上持續深化，不只兩國海軍互訪、共同與英國結盟開發第六代戰機，現在更傳出這個地中海國家，考慮採購日本製「P-1」反潛巡邏機，強化該國在地中海的反潛戰力；有外媒指出，若這筆軍售成真，不只將打破該國只採購美製軍機的往例，並將進入日、義軍事合作關係的新階段。

《國防新聞》（Defense News）29日報導指出，義大利現任空軍參謀長葛瑞迪中將（Lt. Gen. Luca GORETTI）日前接受媒體訪問時透露，為強化該國空軍的海上偵巡能力，「日本的P-1巡邏機是多種採購方案之一」，並強調兩關關係互動融洽。

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義大利空軍現役的海上巡邏主力，是以基於ATR 72-600雙渦槳引擎商業客機改裝、2017年成軍的4架P-72A巡邏機；根據官方介紹，該機搭載電子主動相位陣列（AESA）雷達、磁性偵測儀等設備，能執行全天候作戰，司職中、低空海域情監偵任務。

義大利空軍的P-72A海上巡邏機。（義大利空軍官網）

至於義國考慮中的P-1反潛巡邏機，為日本川崎重工（Kawasaki Heavy Industries）自力研發的反潛巡邏機，搭載四具日本IHI公司的「F7-10」渦扇發動機、編制員數11人，具備空速450節（約時速833公里）的巡航性能，為該國用以汰換P-3C同型機的後繼機種。不過，該機自2013投入日本海上自衛隊（JMSDF）服役以來，尚未有向外國輸出的軍售紀錄。

報導進一步指出，義大利空軍現有KC-767空中加油機、F-35A/B戰機，以及MQ-9B無人機等美系空中儎台，並尋求採購P-8A反潛巡邏機；與此同時，義、日現也和英國結盟，推進「全球空中作戰計畫」（GCAP）第六代戰機研發；而在此前，義國國防承包商里奧納多（Leonardo）也曾向日本推銷M-346高教機，嘗試爭取汰換日本空自T-4教練機的訂單。

圖為2019年參與航展性能展示的以色列空軍M-346高教機，一旁還有隨行的UH-60M黑鷹直升機。（歐新社資料照）

報導分析，由於該國曾有出售以色列M-346高教機、換購「灣流」飛機和監視衛星的先例，因此，葛瑞迪的言論有望讓日、義兩國循該模式進行，在美國以外建立起另一條建軍管道。

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