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軍武 > 軍情動態 > 國際軍情

俄電子戰反擊 烏克蘭GPS導引炸彈遭強力干擾

2025/03/31 14:48

烏克蘭從法國接收「鐵錘」空對地飛彈（AASM Hammer，見圖）。（取自法國空軍網站）烏克蘭從法國接收「鐵錘」空對地飛彈（AASM Hammer，見圖）。（取自法國空軍網站）〔編譯陳成良／綜合報導〕烏克蘭曾憑藉著電子干擾技術，有效壓制俄羅斯空軍的衛星導引滑翔炸彈，削弱俄軍龐大的機隊與炸彈庫存優勢。然而，電子戰是把雙面刃，俄羅斯如今新部署的電子戰設備開始反制、干擾烏克蘭的精準飛彈，使烏軍衛星導引系統失靈，炸彈偏離目標。一名烏克蘭軍事部落客透露，俄軍新裝備能顯著影響空襲成效，甚至切斷炸彈的全球定位系統（GPS）訊號。

富比士雜誌（Forbes）報導，這對烏克蘭來說不是好消息，烏軍過去能可靠運用法國製「鐵鎚」（AASM Hammer）導引炸彈與美國製「小直徑炸彈」（Small Diameter Bomb, SDB）等精準武器，攻擊俄軍目標，如今這項優勢正受挑戰。最近，烏克蘭空軍出動Su-27戰機，試圖轟炸俄羅斯西部貝爾哥羅德州（Belgorod Oblast）的橋樑，切斷邊境俄軍補給線。在烏軍小規模跨境突襲中，精準空中支援至關重要，任何失誤都可能影響成敗。

在戰場上，面對衛星導引遭受干擾的反制之道，在於不依賴衛星的導航系統，最常見的是「慣性導航系統」（Inertial Navigation System, INS）。這種獨立系統透過陀螺儀與加速規追蹤位置，不受外部訊號影響。俄羅斯空軍非官方Telegram頻道「戰鬥轟炸機」（Fighterbomber）曾誇稱：「未來是屬於自主慣性導航的。」

一架烏克蘭Su-25攻擊機發射2枚「鐵鎚」炸彈。（擷取自烏克蘭空軍影片）一架烏克蘭Su-25攻擊機發射2枚「鐵鎚」炸彈。（擷取自烏克蘭空軍影片）幸運的是，烏克蘭的部分頂尖彈藥，如美國製「聯合直接攻擊彈藥」（JDAM）滑翔炸彈與法國製「鐵鎚」已配備了備援INS。反觀俄羅斯的慣性導航系統精準度堪憂。美國海軍期刊《議事錄》（Proceedings）2022年文章之中，分析師馬克・施耐德（Mark Schneider）指出，俄製武器的實際精準度，往往僅為官方宣稱的十分之一。

當烏俄雙方在空中布滿無線電「噪音」，彼此被迫仰賴不需衛星的精準飛彈時，烏克蘭若能憑藉較優的INS技術脫穎而出，即使面對雙向電子壓制，仍可能佔據上風。這場電磁頻譜的較量，正重塑精準武器的戰場角色。

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