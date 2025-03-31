俄羅斯猛攻烏軍戰略重鎮 澤倫斯基籲美國回應

俄羅斯軍隊連續二個晚上猛烈轟炸烏克蘭東北部哈爾科夫市，導致多人傷亡，並摧毀民用基礎設施。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯連續二個晚上猛轟烏克蘭東北部大城哈爾科夫市，導致多人傷亡，並使民用基礎設施遭到摧毀。由於俄軍此次襲擊，距離美國試圖斡旋烏俄雙方達成部分停火協議僅一週，可能再度使當地局勢升溫。

俄羅斯軍隊轟炸烏克蘭東北部哈爾科夫市，導致多人傷亡，並摧毀民用基礎設施。（路透）

根據《路透》報導，烏克蘭第二大城哈爾科夫市長特列霍夫（Igor Terekhov）週一透過Telegram表示，俄軍對該市最大、最古老的區域展開連續攻擊，且徹夜未停。光是當地時間週一凌晨，哈爾科夫已發生6次爆炸，導致2人受傷，並引發火災。俄軍的轟炸還破壞了一間幼稚園及多棟私人住宅，唯具體攻擊目標尚不清楚。

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俄羅斯軍隊對哈爾科夫市的轟炸導致多人傷亡。（路透）

烏克蘭總統澤倫斯基本週日警告，莫斯科過去一週已發射超過1000架無人機，並呼籲美國及其他盟友迅速回應；俄羅斯則指控烏克蘭無人機襲擊其能源設施，雙方均否認以平民為攻擊目標，並聲稱皆是鎖定對方的軍事基礎設施。

上週末，俄羅斯無人機襲擊哈爾科夫已造成2人死亡、35人受傷。哈爾科夫州州長西涅古博夫（Oleh Syniehubov）本週一表示，俄軍週日晚間的轟炸，發生在對庫皮揚斯克市發動飛彈襲擊之後，該次攻擊造成3人受傷，並摧毀10多棟房屋及一座墓地。

庫皮揚斯克位於哈爾科夫以東，戰略位置重要。在俄羅斯2022年全面入侵烏克蘭初期，曾被俄軍佔領，後來被烏軍成功收復，如今再度面臨俄羅斯強大軍事壓力，恐成為下一個戰火焦點。俄羅斯方面目前尚未對這波襲擊發表官方評論。

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