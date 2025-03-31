英威爾斯親王號航艦打擊群準備出航 兩支F-35B中隊將首度部署印太

英國皇家海軍「威爾斯親王號」航艦（R09）。（法新社資料照）

〔記者陳治程／綜合報導〕英國皇家海軍前（2023）年底宣布，麾下的「威爾斯親王號」（R09）航艦打擊群今年將訪問印太，並停泊駐日美軍重鎮橫須賀港；英國國防採購和工業大臣伊格爾（Maria Eagle）近日表示，該航艦打擊群近日已展開訪問印太的行前準備，且將有兩支F-35B戰機中隊隨艦，是該國換裝「閃電II」機隊後的首次印太部署。

軍聞網站「英國國防期刊」（UKDJ）報導，「威爾斯親王號」航艦打擊群是英國繼2021年「伊莉莎白女王號」航艦（R08）打擊群後，時隔4年再訪印太；對此，伊格爾向該媒體透露，此次遠洋任務將編屬皇家空軍第617中隊（No. 617 Squadron）、皇家海軍第809艦載航空中隊（809 Naval Air Squadron）上艦，這也是英軍航艦打擊群首次將滿編的F-35B機隊前進部署，共計24架。

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英國皇家空軍第617中隊的F-35B戰機。（英國皇家海軍官方X帳號）

此次遠洋任務又名「高桅行動」（Operation HIGHMAST），任務期間將航經地中海、中東、印度洋與西太平洋，並和澳、日、紐西蘭等重要盟邦共執海上演訓，以行動實踐維護基於國際規則的海上秩序，以及印太自由、開放的願景。

皇家海軍的45型驅逐艦「捍衛者號」（HMS Defender, D36）。（路透檔案照）

報導進一步寫道，「威爾斯親王號」航艦打擊群除了艦載的F-35B戰機外，屆時陣中還會納編45型（Type 45）驅逐艦、23型（Type 23）巡防艦，加上「機敏級」（Astute-class）核動力攻擊潛艦、支援艦及盟邦船隻，進一步擴充打擊群陣容。

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