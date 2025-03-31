日本正式加入「肩並肩」演習 美日菲南海聯防升級

日本海上自衛隊最上級護衛艦「能代號」、美國海軍驅逐艦「肖普號」及菲律賓海軍巡防艦「黎薩號」3月28日在南海進行聯合巡邏。（圖取自DIVDS）〔編譯陳成良／綜合報導〕日本將首度以「完全參與夥伴」（full-fledged participant）身分，投入4月登場的美菲「肩並肩2025」（Balikatan 2025）年度聯合軍演，並派遣海上自衛隊艦艇與美國、菲律賓海軍在南海執行聯合巡弋。此舉不僅象徵著日菲防務合作的深化，也凸顯東京在印太區域安全事務上，扮演日益積極的角色。

美國軍聞網站《海軍新聞》（Naval News）報導，日本正式參與這項演訓，是奠基於多年來與菲國持續累積的防務與安全合作成果。近期預演方面，日本海自最上級護衛艦「能代號」甫於3月28日在黃岩島附近，與美國海軍伯克級神盾驅逐艦「肖普號」（USS Shoup）及菲律賓海軍巡防艦「黎薩號」（BRP Jose Rizal）完成聯合巡邏；據菲國媒體報導，當時有中國海軍艦艇在旁監控。

依據初步演習規劃，在「肩並肩2025」期間，美日菲三國艦艇將於呂宋島外海、超出12浬領海範圍的國際水域，進行一場「多邊海上演習」。

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3月26日首度訪問菲律賓蘇比克灣海軍基地的日本海自最上級護衛艦「能代號」。（菲律賓海軍官方Facebook）此次適逢「肩並肩」系列演習第40屆，且將首度納入於菲律賓群島全境舉行的「全面戰鬥測試模擬」，規模盛大。預計約有1萬5千至1萬6千名來自菲律賓、澳洲、美國及日本的官兵參與。相較於往年僅派遣觀察員觀摩，日本此次的參與層級顯著提升。主要演訓活動範圍將涵蓋呂宋島、巴拉望島（Palawan）等重點區域，並延伸至南海及呂宋海峽。

儘管日菲兩國正就簽署《相互准入協定》（RAA）進行最後階段協商，該協定目的為雙方部隊相互部署至對方領土，進行更密集的訓練提供法律框架，但日本國會能否在演習開始前批准該協定仍是未知數。然而，由於此次規劃的聯合巡弋活動地點位於公海，並非在菲國領海或領土內，因此相關分析認為，不論RAA批准進度如何，不影響該項目的執行。

日菲近年來雙邊防務合作關係，在因應南海日益升高的緊張情勢而顯著加溫。日本除透過政府貸款，協助菲律賓建置了一支由17艘巡邏艦組成的海岸防衛隊（PCG）艦隊外，更將菲律賓列為日本「政府安全保障能力強化支援」（OSA）計畫的最大受惠國。僅在2023年及2024年度，東京即承諾援助價值約1400萬美元（約新台幣4億6440萬元）的裝備，涉及提升海域意識（MDA）所需的雷達、硬殼充氣艇（RHIB），以及防空雷達感測器升級。

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