軍事間諜疑慮再起？ 中國「探索一號」研究船現蹤澳洲外海

澳大利亞總理艾班尼斯週一表示，他「更希望」中國研究船「探索一號」不會出現在維多利亞州海岸附近，並強調澳洲國防軍正嚴密監視該船的動向。（圖取自X/@RebelNewsOnline）

〔即時新聞／綜合報導〕澳大利亞總理艾班尼斯（Anthony Albanese）週一表示，他「更希望」中國「探索一號」研究船不會出現在維多利亞州海岸附近，並強調澳洲國防軍正嚴密監視該船的動向。

澳大利亞總理艾班尼斯週一表示，他「更希望」中國研究船「探索一號」不會出現在維多利亞州海岸附近，並強調澳洲國防軍正嚴密監視該船的動向。（圖取自X/@AndrewBGreene）

綜合外媒報導，這艘配備深海潛水器的中國高科技研究船，在完成與紐西蘭的聯合科學考察後，目前正航行於澳洲南部水域，根據海上追蹤數據，「探索一號」近期已通過維多利亞海岸線。

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艾班尼斯對媒體表示：「我當然寧願它不在那裡，但它並未違反國際法規定。」他強調，澳洲國防部和安全機構有能力維護國家利益，並持續關注該船行動。

澳洲內政部發言人則說，類似的船隻活動並不罕見，例如，中國「向陽紅01」研究船2020年也曾出現在澳洲附近水域。他強調，政府「確切知道該船的位置、航向和速度」。



外媒報導，「探索一號」目前位於澳洲專屬經濟區之外，其航線符合聯合國海洋法公約規範，並未計劃停靠任何澳洲港口，預計將於4月下旬返回中國。

澳洲影子國防部長海斯迪（Andrew Hastie）對該船的意圖表示擔憂，質疑其可能正在「繪製海底地圖」或「勘測對澳洲通訊至關重要的海底電纜」。他批評艾班尼斯將中國在澳洲水域的活動，與澳洲皇家海軍在南海的航行自由行動相提並論，指責總理在維護國家主權問題上立場「過於軟弱」。

「探索一號」先前曾在紐西蘭停靠，並與紐西蘭科學家展開聯合研究。據紐西蘭媒體報導，該船的潛水器曾載運科學家深入6公里深的普伊西格海溝（Puysegur Trench）。根據中國科學院介紹，「探索一號」擁有11個實驗室，具備先進的深海監測能力。

此次事件發生前數週，中國海軍才剛完成環繞澳洲大部分地區的航行，期間在塔斯曼海舉行實彈演習。長期以來，安全專家對中國研究船上可能搭載的「軍民兩用」技術感到憂慮，擔心這些設備可能被用於情報收集，對澳洲安全構成潛在威脅。

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