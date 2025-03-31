【影】進毒氣室開合跳、搭直升機突擊 美駐歐憲兵訓練競賽夠精實

〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美軍駐歐的第18憲兵旅日前舉辦「最強小組」（Best Squad）競賽，根據美國國防部釋出的影片可見，這批參與競賽的官兵不僅戴起防毒面具，在毒氣室裡開合跳，還得卸下面具體驗毒氣的刺痛熱辣感。另外，官兵也得搭乘運輸直升機從事突擊訓練，以及執行夜間作戰任務與接受實彈射擊評比，一點都不輕鬆。

美軍第18憲兵旅官兵日前舉辦「最強小組」（Best Squad）競賽，參與競賽的官兵搭乘運輸直升機突擊。（取自美軍第18憲兵旅臉書）根據美軍的公開資訊，美軍第18憲兵旅3月中、下旬在德國舉辦「最強小組」（Best Squad）競賽，參賽的官兵以5人為一組，與其他隊伍競逐「最強」榮譽。不過，這項比賽的內容相當精實，除了上述課目，官兵還要參與手榴彈投擲、槍械射擊，並在崎嶇的野外行軍、參加夜間戰鬥訓練，對於官兵的體力、耐力、戰鬥準備與戰術本職學能要求甚高。參與美軍第18憲兵旅官兵「最強小組」競賽官兵翻越障礙物。（取自美軍第18憲兵旅臉書）

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