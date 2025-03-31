美軍反艦殺手鐧NMESIS將進駐菲國 劍指中國南海擴張

NMESIS系統的遙控無人發射車發射「海軍打擊飛彈」（NSM）。此高機動性、精準的反艦利器現已宣布部署至菲律賓，強化美菲同盟防禦能力。（圖取自美軍DIVD網站）〔編譯陳成良／綜合報導〕為反制中國在南海日益增長的影響力，美國正加速強化在菲律賓的軍事部署。美國國防部長赫格塞斯上週五訪問馬尼拉時，正式宣布將在菲國部署先進的「海軍／陸戰隊遠征艦隊阻絕系統」（NMESIS）陸基反艦飛彈。

軍聞網站《Army Recognition》報導，此舉不僅象徵著美菲防務合作的深化，更凸顯美國運用創新不對稱戰力，鞏固印太區域海域拒止與嚇阻能力的決心。

NMESIS是美國陸戰隊依據「部隊設計2030」概念發展的尖端武器系統，目的在強化其於濱海環境下的作戰能力。該系統巧妙地將性能優異、具備低可偵測性與高精準度的「海軍打擊飛彈」（NSM），整合至聯合輕型戰術車輛（JLTV）的遙控無人底盤上，使其成為一個高度機動化、反應快速且致命的反艦平台，能打擊超過185公里外的海上移動目標，其無人化設計更能降低人員傷亡風險。

請繼續往下閱讀...

美國陸戰隊第三濱海作戰隊、第三陸戰隊濱海作戰團2024年11月26日在夏威夷陸戰隊基地正式接收了NMESI），成為第一個部署該系統的美軍單位。（圖取自美軍DIVD網站）此次部署與美國陸戰隊近年積極演練的「遠征前進基地作戰」（EABO）概念息息相關。專精此道、駐紮夏威夷的第三陸戰濱海團（3rd MLR），正是第一個接收並操作NMESIS的單位。該團近年頻繁參與在菲律賓舉行的「肩並肩」（Balikatan）等演習，演練在呂宋島北部、巴丹群島等戰略要地執行分散部署、建立感測與打擊網絡的能力。將NMESIS這類遠程精準火力前沿部署，正是EABO作戰模式的具體實踐，能有效控制關鍵水道，威懾潛在對手。

報導指出，將NMESIS部署至菲律賓具有多重戰略意義。首先，它顯著提升了區域嚇阻能力，在南海這處地緣政治熱點直接部署先進反艦火力，向區域對手釋放清晰的決心信號。其次，它強化了菲律賓自身的防衛能力，使其能更有效地監控和防禦其廣闊的周遭海域。

再者，透過相關的聯合演訓，美菲兩軍在操作這類新銳系統上的作業互通性與協同作戰能力，將獲得提升，確保在區域突發狀況時能緊密合作。

赫格塞斯強調，此部署符合在印太地區重建嚇阻力的總體目標，亦是對中國在南海擴張行為的回應。美國政府與情報單位持續關切北京的軍事化行動，以及對台灣、南海的主權野心，認為中國威脅區域穩定與航行自由。

除了NMESIS之外，首套「泰風」系統已於2024年4月11日運抵菲律賓，並在年度「肩並肩」軍演中亮相，現仍持續部署於菲律賓呂宋島。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法