「沱江艦」第二批次首艦持續進化 已裝上艦砲、搜索雷達

舷號627的海軍沱江級巡邏艦第二批首艦自今年2月出廠後，近日又被在地軍事迷目擊靠岸艤裝中，相比一個半月前又多了幾樣新裝備。（李忠衛授權提供）〔記者陳治程／台北報導〕國軍現有7艘「沱江級」高效能巡邏艦已服役，位於宜蘭蘇澳的龍德造船廠也正加速建造5艘同級後續艦，以利海軍於2026年完成12艘沱江艦的籌獲工作。有軍事迷近期直擊，先前在雨霧中出廠的沱江級艦第二批首艦（PGG-627），在靠岸艤裝後已漆上舷號，並裝上海蜂眼雷達、76公厘艦砲，朝海試再跨進一步。

這艘沱江級巡邏艦後續艦上（2）月首度被民眾目擊時，正值天候惡劣之時，仍可觀察到全艦多處施工鷹架未拆除；時隔一個半月後，這艘艦艇不只已漆上舷號「627」，亦可看出艦艏76公厘快砲、艦艉CS/SPS-2B「海蜂眼」搜索雷達均已裝設完畢，不過諸如STIR射控雷達、CS/SWR-6D電偵系統，以及傾斜飛彈發射箱等次系統仍待裝配，離正式出港海試還有一段路要走。

從照片可見，這艘沱江級第二批後續艦首艦，目前已裝上76艦砲、海蜂眼雷達，但舉凡STIR射控雷達、導航雷達、平面搜索雷達，以及電針系統和飛彈發射箱都尚待安裝。（李忠衛授權提供）

「沱江級」巡邏艦是海軍委由龍德造船建造的高效能艦艇，全案計畫建造12艘同級艦，分別為2015年服役的同名原型艦「沱江艦」（PGG-618）、去（2024）年7月全數成軍的6艘首批後續艦，以及現正建造中的5艘第二批後續艦。海軍預計在2026年完成12艘艦艇接收、換裝工作，並投入戰備任務。

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至於沱江級艦火力部分，原型艦起初規劃同時搭載反潛魚雷、水雷，以及雄二、雄三反艦飛彈各8枚，但魚雷、水雷等已被「封印」；首批後續艦則移除反潛武器，並調整配備8枚雄二、4枚雄三反艦飛彈和16枚海劍二防空飛彈；第二批後續艦又再調整飛彈配置，改裝4枚雄二、8枚雄三飛彈，提升反水面戰打擊能力。

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