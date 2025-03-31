戰況危急！瑞典砸530億援烏創單筆新高 助基輔強化談判地位

援烏的「弓箭手」（Archer）自走砲，是由瑞典貝宜系統波佛斯公司（BAE Systems Bofors）研發的155公厘先進火砲系統。（取自英國皇家陸軍臉書）

〔記者陳成良／綜合報導〕瑞典政府週一（3月31日）宣布，將向烏克蘭提供創紀錄的160億瑞典克朗（約16億美元、新台幣530億元）新增軍事援助，這是自2022年俄羅斯全面入侵以來，這個北歐國家提供的最大單筆援助計畫。國防部長強調，烏克蘭戰況嚴峻，瑞典此舉旨在「強化並擴大」對烏克蘭的支持力度與範圍。

法新社報導，這筆最新的援助是瑞典提供的第19批軍援，使瑞典對烏軍援總額達到約800億克朗。國防部長強森（Pal Jonson）向記者表示：「有充分理由這樣做，鑑於烏克蘭局勢的嚴重性。」他說明，新援助計畫中，大部分金額（90億克朗）將用於採購新生產的武器裝備，這些裝備主要來自瑞典及歐洲的國防工業基地，並將根據「烏克蘭的需求」來決定具體品項。

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另外約50億克朗將用於支持烏克蘭本土的國防工業發展及投入相關基金。還有約5億克朗的援助，則是來自瑞典武裝部隊現有庫存的直接捐贈。值得注意的是，瑞典在今年一月宣布前一批援助時就曾表示，其援助策略正從捐贈庫存武器轉向採購新生產的武器裝備。

強森強調，戰爭正處於一個「關鍵階段」。他表示：「現在，我們所有的重心都是盡可能地支持烏克蘭，以便他們在（未來可能的）談判中能夠處於有利的地位。」

瑞典先前已向烏克蘭提供了多項關鍵軍事裝備。例如，今年三月初，瑞典宣布將援助其自製的「弓箭手」（Archer）機動火砲系統數量增加至18套（先前已承諾8套）。此外，瑞典也已交付了50輛CV90裝甲戰鬥車、約10輛豹2（Leopard 2）主力戰車，以及多套防空飛彈系統。

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