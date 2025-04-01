陸海空大三元都有了！ 美「郊狼」反無人機系統首上直升機試射

日前在美國德州完成直升機首度試射的「郊狼 LE SR」型滯空彈藥。（美國RTX公司官網）

〔記者陳治程／綜合報導〕美國國防大廠雷神（今RTX）上（3）月下旬宣布，其研發的「郊狼」（Coyote）反無人機武器最新構型，現已安裝至直升機並試射成功；這款先前已有陸基、車載構型並獲美軍青睞的新興裝備，若空射測試推進順利，可望擴充系統可用儎台，強化部隊實戰部署彈性。

RTX公司3月26日新聞稿指出，該測試先前在美國德州的九哩訓練中心（Nine Mile Training Center）執行，並由某型號直升機攜行新款「郊狼 LE SR」（Coyote LE SR）並完成試射；這次試射的彈藥為「郊狼」系列最新成員，該型彈具備協同作戰能力，能搭配其他感測器與系統，執行監視、偵察、目獲，以及電戰反制、通訊以及精準打擊等任務，作戰效益高。

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「郊狼」Block 2型反無人機彈藥。（美國RTX公司官網）

「郊狼」為RTX公司研發的低成本反無人機系統，屬於「空射效應」（Launched Effect）系列產品，該系統彈藥本體設計緊湊，全重約5公斤、長0.9公尺、翼展約1.5公尺，可由Ku波段雷達進行導引。「郊狼」系統具備車載、陸基與空射部署能力，美國陸軍去（2024）年初已快速採購一批600枚的「郊狼2C」（Coyote 2C）型彈，作為反制低速無人機的應急手段。另外，美國海軍作戰艦擬搭載郊狼系統，用於攔截胡塞武裝在紅海活動的無人機。

值得一提的是，美國陸軍隔（27）日宣布，其主掌的「空中無人機系統專案辦公室」（UAS PO），現已選定國防新創Anduril公司的「Altius 600」、AEVEX航太公司的「Atlas」，以及「郊狼」第3批次（Coyote Block 3，即LE SR型）空射無人機，參與「短程空射效應器特別用戶展示」（LE-SR Special User Demostration），向美軍野戰砲兵、步兵及航空部隊示範滯空彈藥的新興戰術。

部署至美國陸軍的「郊狼」陸基、車載型反無人機系統。（美國陸軍官網）

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