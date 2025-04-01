陸軍今年度後備教召目標逾11萬人 14天教召者增2.4萬佔近半

2024年投入漢光40號演習的步兵137旅教召部隊召員。（本報資料照，記者李惠洲攝）

首次上稿：04-01 17:46

更新時間：04-01 17:53

〔記者陳治程／台北報導〕國防部推動後備戰力提升計畫已4年餘，從新編步兵旅、14天教召，再到18個縣市後備旅，國軍持續調整編制與革新訓練，充實國土防衛作戰人力；隨著縣市旅今（2025）年回歸全動署管轄，新年度教召流路也已展開。根據軍方規劃，軍方今年目標召訓近11萬人，其中14天召員較去（2024）年增加2萬多人，並將持續擴充縣市旅人力，提升動員效能。

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國防部上（3）月底發布的陸軍年度施政績效報告揭露，為推動後備革新，陸軍去年底已設立專案辦公室，依據「陸威專案－後備革新議題」3年交流藍圖完成全案規劃，並持續邀集跨部門單位共擬具體實施方案。

過去基於「常後一體」目標，後備指揮部歸陸軍指揮管制，落實戰、訓、動員督管能量合一；今年回歸全動署管轄後，陸軍、後備兵力改以「常中有後」方向進行編裝調整，使常、後備部隊在同一指揮鏈下共享人、裝、訓等資源，以利後備部隊戰力恢復。而後備部下轄18個縣市後備旅，今年初已達首階段編制目標，可獨立執行營級部隊教召、整備；今年底前會續推第二階段編增，以建構24小時內的動員恢復戰力能力。

根據陸軍規劃，2025年的教召訓練上將延續「現地」模式，目標召集10萬8千942員、較去年度增加1萬4072人。圖為新竹後備旅2022年教召期間實施編制武器射擊。（後備指揮部官方Facebook）

教召訓練上，今年度延續「現地」模式，將召員帶至作戰計畫的實際戰術位置施訓，目標召集10萬8942員、相較去年度9萬4870員，增加了1萬4072人。

新制14天召訓部分，今年度預劃召集29單位、5萬1685員，比去年的2萬7564員多出2萬4301人；舊制5至7天教召則含括70單位、3萬3860員，較去年的4萬7729員減少1萬3869人，另將編實動員19單位、4417員，以及勤務召集119單位、1萬8980員，均較去年規模階有所擴大。

國軍2025年後備教召規模變化圖。（本報統整）

針對新制召訓內容，陸軍去年已加入「應用射擊、地圖閱讀及作戰計畫演練綜合評鑑」等課程；今年則開設縣市後備旅「基幹種能及助教輔訓」，同時續推協訓交流，汲取實戰經驗。在動員驗證方面，陸軍將於今年漢光41號演習期間，驗證步兵206旅全旅動員，後備指揮部則會偕同縣市政府共同開設「聯合應變指揮中心」，驗證軍民整合機制，提升全社會防衛韌性。

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