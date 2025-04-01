共軍對台「愚人軍演」 中海警同步參演環台「執法」

中國海警局今日宣布會在台灣周邊海域組織執法巡查，展開臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練。（圖片取自中國海警微博）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕中國人民解放軍東部戰區於今天（4月1日）宣布，其在台灣周邊舉行聯合演訓，稱這是對「台獨分裂勢力」的嚴重警告。與此同時，中國海警局也宣布今日會在台灣周邊海域組織執法巡查，展開「臨檢拿捕、攔截扣押」等科目演練。

中國海警4月1日在社群媒體官方微博上發文宣稱，海警艦艇編隊依照「一個中國」原則環台執法管控。中國海警局東海分局新聞發言人朱安慶表示，多支海警艦艇編隊於4月1日在台灣周邊海域組織執法巡查，進行臨檢拿捕、攔截扣押等科目演練。他還宣稱，「台灣是中國的一個省，這是依一個中國原則依法管控台島的實際行動。」

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根據中國海警局發布執法示意圖，台灣被中國海警1107編隊、1303編隊、2304編隊，以及2302艦、2305艦、2307艦圍繞。

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