烏克蘭自製「博達納」自走砲月產40門 產能匹敵俄羅斯

「伯達納」（Bohdana）輪式自走砲在俄烏前線的接戰畫面。（取自烏克蘭武裝部隊總參謀部臉書）〔編譯陳成良／綜合報導〕儘管無人機在俄烏戰場日益活躍，但傳統火砲的「戰場之王」地位仍難撼動。面對戰損與彈藥消耗挑戰，烏克蘭展現驚人韌性，大幅提升國產2S22「博達納」（Bohdana）自走砲產能，如今產量已達每月40門，不但匹敵俄羅斯還遠優於多數西方國家，成為其持久作戰的關鍵支柱。

富比士雜誌（Forbes）報導，在俄烏戰爭初期，烏克蘭砲兵是俄軍傷亡主因，雖然近期無人機在戰損統計上暫時超越火砲，但砲兵的核心地位並未動搖。烏克蘭國防工業委員會高層透露，烏國現已具備每月生產40門「博達納」155公厘自走榴彈砲的能力。這款2016年開始研發、2022年投入實戰的輪式自走砲，射程逾40公里且具備自動裝填功能。

每月40門的火砲產量堪稱驚人。據德國基爾世界經濟研究所（Kiel Institute）報告，這已追平俄羅斯目前各式火砲月產量，遠超過法國「凱撒」（Caesar）輪式自走砲的每月8門，以及德國PzH 2000自走砲每年5至6門。美國貝宜系統（BAE Systems）平均每月僅交付4門M109A7「帕拉丁」（Paladin）自走砲給美軍。

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一名烏克蘭士兵操作國產「博達納」（Bohdana） 自走砲，向前線附近的俄軍陣地開火。（路透）為達到每月40門火砲的產能，烏克蘭整合國內製造資源，但一度面臨底盤供應瓶頸。除原配的KrAZ卡車底盤外，烏克蘭引進了自家的Bogdan及捷克Tatra卡車底盤，以支援「博達納」自走砲的生產，甚至開發了拖曳式版本以加速部署。儘管如此，底盤供應仍是限制自走砲產能擴大的主要因素。

根據開源情報網站Oryx的數據（僅計入影像證實部分），烏克蘭平均每月損失約20門各式火砲，實際損失可能更高。如今「博達納」自走砲的產能若能穩定超越戰損，加上國內砲彈生產的推進，砲兵將重拾戰場主導權。

烏克蘭能在俄羅斯入侵3年後持續抵抗，其技術與戰術創新能力功不可沒。除了備受關注的無人機與電子戰，「博達納」自走砲產能的躍升同樣關鍵。每月40門的產量，不僅展現了烏克蘭的工業潛力，更為其在變幻莫測的戰場上，提供了持續作戰與靈活應變的堅實基礎。

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