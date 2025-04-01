中國海警配合解放軍演訓 海巡署成立應變中心全程監控

中國海警船航近馬祖東引海域，海巡署調派巡防艇驅離中。（記者邱俊福翻攝）

〔記者邱俊福／台北報導〕中共東部戰區今（1）日上午7時宣布在台灣周邊海、空域執行聯合演訓，中國海警接續表示，其海警編隊將在我國周邊海域進行執法巡查。對此，我國海巡署在上午8時許，第一時間偵獲2艘中國海警船，航近馬祖東引海域，並立即調派巡防艇驅離侵擾我限制水域的海警14607及14517當中。海巡署也同步成立應變中心，調度線上艦船艇周密部署，協同國防部對應監控。

中國海警船航近馬祖東引海域，海巡署調派巡防艇驅離中。（記者邱俊福翻攝）

海巡署表示，中共解放軍與海警船採取的恫嚇及威懾，是公然挑戰國際秩序，妄圖破壞現狀，過去這段期間，對中國無論在紐西蘭、澳洲、南海區域，以及連日來在韓國、日本、菲律賓與我國周邊的各種軍事威脅與海上灰色地帶襲擾，不斷挑戰國際秩序，破壞區域現狀的行徑，予以強烈譴責。

請繼續往下閱讀...

海巡署。（記者邱俊福翻攝）

同時，海巡署強調，中國單方面破壞區域穩定的行為，嚴重破壞印太地區區域和平、穩定及安全，已偕同國防部等國安單位掌握相關情勢，並做好充分準備，將堅定捍衛國家主權及海域安全，同時也提醒中國，這樣的惡劣行為，對於中國渴望的國際形象只是雪上加霜，呼籲立刻停止此類行徑，回歸常軌。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法