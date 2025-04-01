美「郊狼」、「走鵑」反無人機系統 可望隨福特號航艦部署中東

美軍福特號航艦可能於今年夏季部署於中東。（法新社檔案照）〔記者涂鉅旻／綜合報導〕美軍持續在紅海攔截胡塞武裝的飛彈、無人機，但攔截彈藥動輒數百萬美元的高昂成本，可能讓美軍吃不消。對此，美軍媒體《星條旗報》報導，美軍計畫將可攔截無人機的「郊狼」（Coyote）、「走鵑」（Roadrunner）系統，部署於作戰艦上，最快可望於今年夏季，隨著福特號航空母艦部署中東。

根據《星條旗報》3月31日報導，美國海軍最新型航空母艦「福特號」正在大西洋進行演訓，為今年夏季的部署做足準備，且潛在部署地點為中東，投入反制胡塞武裝的行動。胡塞武裝近年起，不斷運用飛彈、無人機襲擊通過紅海的商船，甚至意圖打擊美國軍艦。

「郊狼」無人機體積小巧，且性能足以攔截敵軍無人機。（取自RTX官網）該報導提及，假如福特號航艦打擊群前往中東部署，預計將測試二款新型反無人機系統，為自陸基改成艦載的「郊狼」和「走鵑」系統，這二款無人機系統可以有效攔截胡塞武裝的無人機。

會運用上述二種系統的關鍵在於成本，這篇報導提到，美軍用於防空的「標準二型」飛彈，每一枚成本約210萬美元（約新台幣6985萬元），一枚「標準六型」飛彈成本為390萬美元（約新台幣1億2972萬元）。但「郊狼」和「走鵑」系統的成本，僅是上述飛彈的「一小部分」，如此將使指揮官有更多選擇來應對威脅。「走鵑」無人機除了採用少見的噴射引擎垂直起降設計。（取自Anduril Industries官網）



「郊狼」系統體積小巧緊湊，翼展約1.5公尺，全長約90公分，重量僅5公斤左右，飛行時速超過100公里，飛行升限則可達9000公尺，可透過車輛、艦艇或直升機發射，並藉由Ku波段雷達進行導引；「走鵑」系統則可垂直起降，若未擊毀敵軍目標，可回收再行運用。

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