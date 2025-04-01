師法烏克蘭經驗 美陸戰隊組建攻擊無人機隊

烏軍攜帶炸藥的FPV無人機，在戰場屢屢建功。（取自烏克蘭國防部網站）〔編譯陳成良／綜合報導〕因應第一人稱視角（ FPV）無人機在現代戰場扮演日益關鍵的角色，美國陸戰隊已正式成立首支專責單位「陸戰隊攻擊無人機團隊」（MCADT）。該團隊任務在於將配備武裝的FPV無人機，整合至前線作戰序列，進而強化小型部隊的精準打擊火力與戰場反制能力。

軍聞網站「Defence blog」報導，根據官方資訊，MCADT於1月3日成立，該團隊目前駐紮於維吉尼亞州匡蒂科基地（Marine Corps Base Quantico），隸屬於武器訓練營（Weapons Training Battalion）。

MCADT的成立時機，正值全球武裝衝突加劇之際，尤其是在烏克蘭戰事中，成本低廉的FPV無人機已展現出破壞敵軍部署、摧毀裝甲目標及提供精準戰場情資的強大效能。美國國防高層因此強調，必須迅速引進並大規模部署此類系統，以保持戰術優勢。

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MCADT未來將承擔美軍在FPV無人機戰術研發、人員訓練與專業競賽等方面的「卓越中心」職責。該團隊將與陸戰隊作戰實驗室，以及陸戰隊射擊隊密切協作，整合實戰與競賽中的寶貴經驗，持續優化作戰準則。

圖為一架Skydio X2D無人機，在美國陸戰隊匡蒂科基地的演示活動中懸停空中。（圖取自美國陸戰隊）此計畫將部署多款小型無人機系統（sUAS），涵蓋既有正式採購計畫的成熟型號，以及處於實驗評估階段的新型平台。這些無人機可於最遠20公里的範圍內，執行精準打擊任務，且單價控制在5000美元以下（約新台幣16萬5000元），展現極高成本效益。

MCADT有三大訓練核心，一是徹底熟練掌握主要操作平台；二是建立完善的備用系統，確保任務執行具備冗餘性；三是透過大量貼近實戰的反覆演練，達到精準運用各式作戰酬載的目的。

MCADT預計將於今年夏季，在佛州參加由美國國家無人機協會舉辦的「軍事無人機決賽」，屆時將與包括美國陸軍第75遊騎兵團等其他頂尖特戰單位同場競技，進行模擬戰鬥環境下的戰術FPV無人機演練。

官員透露，此計畫將於2026財年擴大，並在匡蒂科舉辦最終冠軍賽與選拔。演訓所得經驗將為海軍陸戰隊未來無人機採購決策及準則更新，提供重要參考。

陸戰隊指出，成立MCADT是其推動小型單位能力現代化（modernize its small-unit capabilities）的一環，旨在提供具成本效益、可擴展的解決方案，助陸戰隊員在競爭環境中保持優勢。

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