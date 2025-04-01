服役半世紀 英國美洲獅直升機退役

服役54年的英國美洲獅直升機已於3月底前全數退役。（圖片取自X@RoyalAirForce）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕英國去年展開新式中型直升機（NMH）招標案，將於2025年揭曉得標廠商，取代包括美洲獅（Puma HC2）在內等4款現役機型。其中美洲獅直升機已於3月底前全數退役，但英國還尚未找到新型直升機的替代方案。

軍聞網站「THE WARZONE」報導，服役54年的美洲獅直升機已於3月31日正式全數退役，該機型一開始共採購53架，其中有23架進行期中壽期升級，但英國也從2021年開始逐步封存該型機，去年僅有17架還在使用，英國皇家空軍已於26日替美洲獅直升機舉辦告別飛行儀式。

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報導指出，除了美洲獅直升機之外，機齡最老的14架CH-47直升機也即將退役，這個數量已由2018年美國批售的14架CH-47增程型替代。

根據英國防部計畫，英國預計斥資15億美元（約新臺幣498.3億元），購買44架直升機，汰換皇家空軍「美洲獅」（Puma HC2）、陸軍航空兵團的貝爾212/412直升機，與空巴AS365N2「海豚」等4款機型，但受限於預算問題，現預計採購規模可能降到23至30架。

據公開資訊，英國國防部已於2024年4月與空中巴士簽訂一份價值1.22億英鎊（約新台幣52.3億）的合約，購買6架空中巴士H145直升機，為駐汶萊和賽普勒斯的英軍提供航空支持，這代表NMH計畫以一種機型取代4種直升機的前提條件已不存在。

對此，分別提供H175M、UH-60M「黑鷹」方案的空中巴士、洛克希德．馬丁，都退出了NMH專案，外界普遍認為，這是因廠商評估專案金額不划算所致。據報道，英國國防部從未具體說明需要多少架飛機，而是讓競標者自行決定這筆錢可以提供多少架飛機，但NMH計劃最初以約10億英鎊採購44架飛機，與現實狀況有落差。

因此，該項目現存的競標者為李奧納多英國分公司，該公司提出AW149直升機方案，但由於英國政府決定將精力集中在計畫於今年發布的《戰略防禦評估》（SDR）上，該計畫目標是改革國防部及其所屬單位的運作方式，因此NMH的項目似乎已陷入擱置狀態。

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