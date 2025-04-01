日本西南諸島戰力變強了 射程1000公里的反艦飛彈部隊成軍

日本陸上自衛隊新編第8地對艦飛彈連隊，已於3月30日在九州大分縣正式成軍，其裝備的12式反艦飛彈射程可達1000公里。（圖片取自防衛省）

〔記者吳哲宇／綜合報導〕日本近年為應對中國軍事威脅，積極強化西南諸島防衛力量，其中日本陸上自衛隊新編第8陸射反艦飛彈連隊（等於其他國家的「團」），已於3月30日在九州大分縣正式成軍，其即將裝備的「12式」增程改良型反艦飛彈，射程可達1000公里。

軍聞網站「Defence Blog」報導，第8陸射反艦飛彈連隊編制約300人規模，配備射程超過150公里的「12式」岸置反艦飛彈發射車、彈藥車等武器裝備。隨著該連隊的成立，日本也完成了短期國防建設之中，全部7個連隊的部署。

請繼續往下閱讀...

NHK報導，日本副防衛大臣本田太郎與防衛省政務官小林一大，3月30日親赴陸上自衛隊位於大分縣的湯布院駐屯地，為新成軍的第8陸射反艦飛彈連隊主持授旗儀式。本田太郎在致詞時除勉勵該單位所屬自衛隊員外，也強調離島防衛任務攸關國家安全，期許陸自持續增強戰力，有效應對各種突發狀況與潛在威脅。日本岸置反艦飛彈團佈署規劃。（圖片取自NHK）

報導指出，根據防衛省規劃，這支生力軍預計自下一財年起，將部署射程將近1000公里的「12式反艦飛彈增程改良型」（12SSM-ER），以利在緊急情況下，充分發揮其「反擊能力」，摧毀包含敵方基地在內等重要目標。同時，日本自衛隊官員不僅考慮將增程型飛彈部署到飛彈連隊，還考慮將其部署到教育訓練部隊。

據了解，「12式反艦飛彈增程改良型」原定2026年投入使用，但鑒於印太地區安全環境日益嚴峻，日方已決定加速部署時程，以提升西南群島的防禦戰力。日本岸置反艦飛彈團打擊範圍。（圖片取自NHK）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法