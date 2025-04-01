視中國軍演威脅滾動調整 國軍「漢光41號」電腦兵推暫未提前

針對中國軍演，陸軍司令部今日透過圖卡宣示保家衛國決心。（取自陸軍臉書）〔記者方瑋立／台北報導〕中國解放軍東部戰區今日無預警發動「多向抵近」針對性軍演，剛好在國軍4月5日至18日舉行漢光41號演習「電腦兵推」之前，原有傳聞指，因應共軍演習威脅，參謀總長梅家樹上將有意要求軍方提前於今天進駐。但據悉，國防部內部會議結論是先維持常態，戰綜中心也並未二級開設，後指部暫時不會進駐地方。後續將視中國軍演敵情威脅變化滾動調整，若無變化則依原訂時程進駐。

中國解放軍今天宣布在我國國防應變區進行挑釁軍演，更在威嚇影片中聲稱，其已瞄準我國首都台北。不過，中國山東號航艦等機艦動態，均已被我國軍全程掌握，國防部痛批中共窮兵黷武、不斷升高區域情勢，已是國際社會最大「麻煩製造者」。

稍早有媒體報導指稱，為因應共軍演習威脅，梅家樹已下令漢光41號「電腦輔指揮所演習（電腦兵推）」今天提早進駐，並稱國防部已通知全國22縣市政府民政局，通報各縣市首長，後備指揮部已準備進駐各縣市應變中心。

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不過，據了解，國防部內部決議先依常態進行，戰綜中心並未二級開設，後指部也暫不進駐地方政府，後續將視中國軍演敵情威脅滾動調整，若無變化，則依原訂時程進駐。

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