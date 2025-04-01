中國針對性軍演不間斷 李棟樑慰勞海軍要當官兵後盾

軍友社榮譽理事長李棟樑在國防部副部長鍾樹明上將、常務次長黃佑民中將、政戰局長陳育琳中將、海軍副司令敖以智中將、軍友社秘書長簡士偉等人陪同登上鄭和軍艦勞軍。（軍聞社提供）〔記者涂鉅旻／台北報導〕中國解放軍東部戰區今（1）日起對我國發動軍演，「山東號」航空母艦也在我國周遭活動。在中國頻密軍演之際，《軍聞社》報導，軍友社榮譽理事長李棟樑昨天慰訪海軍艦指部、陸戰隊指揮部並表示，他將持續做國軍的志工，匯集民間力量支持及鼓勵國軍，維護國軍尊嚴與榮耀，當官兵最堅實的後盾。

中國解放軍東部戰區今日宣布啟動「多向抵近台島」聯合演訓，我國國防部掌握，中國「山東號」航艦編隊等機艦動態，3月31日起進入我應變區，我方嚴密監控，並痛批中國是國際社會最大的「麻煩製造者」。隨後，中國海警局也宣布，其海警編隊將在我國周邊海域進行執法巡查，我國海巡署成立應變中心，嚴陣以待。

軍友社榮譽理事長李棟樑致贈慰問金，體恤官兵辛勞。（軍聞社提供）《軍聞社》報導，李棟樑昨天在國防部副部長鍾樹明上將、常務次長黃佑民中將、政戰局長陳育琳中將、海軍副司令敖以智中將、軍友社秘書長簡士偉等人陪同登上鄭和軍艦，慰訪海軍艦隊指揮部及陸戰隊指揮部，敬軍團與官兵代表並在甲板上合影留念。李棟樑致贈海軍單位慰問金，鍾樹明也代表國防部長顧立雄致贈水果禮盒，藉此肯定官兵戍守前線、戮力戰訓本務辛勞。

李棟樑表示，近期中共軍機、軍艦頻繁擾台，國軍為守護國家的堅強屏障，海軍官兵長時間出海偵巡、執行戰演訓任務，捍衛國土安全；海軍陸戰隊官兵除全天候投入戰訓工作，也在國家發生災難時挺身而出，皆使他深感敬佩。他強調，將持續做國軍的志工，匯集民間力量支持及鼓勵國軍，維護國軍尊嚴與榮耀，當官兵最堅實的後盾。

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