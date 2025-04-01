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軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中國海警船環台襲擾 海巡3艘中、大型艦艇停高雄港原因曝光

2025/04/01 17:28

雲林艦停在高雄港待命。（記者洪定宏攝）雲林艦停在高雄港待命。（記者洪定宏攝）〔記者洪定宏／高雄報導〕中國海警配合中國解放軍東部戰區演訓，以船艦編隊方式環繞台灣，襲擾北部、東部、南部及西南部海域，不過，海巡署雲林艦、永康艦、安平艦等3艘中大型艦艇，直到今天下午仍停靠高雄港，引發遊客好奇。

海巡署艦隊分署解釋，海巡署已成立應變中心，調度艦艇周密部署，協同國防部對應監控，依照往例，必須保留緊急出勤或後續交接班勤務量能，例如安平艦大約已於傍晚出勤。

永康艦（左）與安平艦（右）並排停靠高雄港，後來外側的安平艦已離港出勤。（記者洪定宏攝）永康艦（左）與安平艦（右）並排停靠高雄港，後來外側的安平艦已離港出勤。（記者洪定宏攝）儘管中國持續武力威脅台灣，但高雄港區的遊客十分平靜，依然搭乘小火車遊港區、欣賞大港橋旋轉。民眾李先生表示，海巡及國軍很辛苦，該輪休就輪休，「有恃無恐，無須隨老共起舞」。

停靠高雄港的海巡艦為4000噸級的雲林艦，以及並排的600噸級永康艦、安平艦，分別在7號及4號碼頭，靠外側的安平艦已離港；海軍蘭陽艦則停在海軍專屬的新濱碼頭。

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