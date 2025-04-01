菲參謀總長：台海若有事「難置身事外」 下令備戰兼防中國滲透

美國國防部長赫格塞斯（左）與菲律賓參謀總長布勞納3月28日在奎松市的阿吉納爾多營地（Camp Aguinaldo）進行儀隊檢閱。赫格塞斯此行旨在強化美菲軍事合作，以因應區域緊張局勢。（路透）

〔編譯陳成良／綜合報導〕菲律賓武裝部隊參謀總長布勞納（Romeo Brawner）上將1日表示，若鄰近的台灣遭到入侵，菲律賓「無可避免」將被捲入衝突。他同時警告，中國正試圖滲透菲律賓軍方及其他機構，並要求官兵為潛在衝突做好準備。

法新社報導，布勞納此言正值中國在台灣周邊舉行大規模軍演，北京稱這是封鎖台灣的演練，並多次聲稱要將自治理的台灣納入其控制範圍。他在呂宋島北部對部隊演說時，雖未明指入侵者身分，仍明確指示：「要開始規劃台灣若遭入侵時的應對行動。」

請繼續往下閱讀...

他強調：「一旦台灣有事，我們勢必難以置身事外。」布勞納更要求官兵：「身為菲律賓軍人，應抱持已處戰爭狀態的心態。」

布勞納指出，部分官兵的任務將是「營救」在台工作的約25萬名菲律賓公民，但未說明具體執行方式。布勞納同時透露，菲律賓將於4月21日起與盟友美國在北部舉行大規模「肩並肩」（Balikatan）聯合軍演。他對北部呂宋指揮部（Northern Luzon Command）官兵表示：「這些區域可能成為攻擊目標。我無意危言聳聽，但我們必須未雨綢繆。」

菲律賓與美國簽有共同防禦條約。近年來，馬尼拉與北京在南海主權爭議海域頻生衝突，儘管國際仲裁庭裁定中國對南海大部分海域的主張無法律依據，北京仍不予承認。美國國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）上週訪菲時表示：「盟友須並肩合作，遏止衝突，確保南海航行自由。」

布勞納透露，本月「肩並肩」軍演中，美菲部隊將針對過去數年制定的計畫、準則與程序進行「全面戰鬥測試」，並強調：「為任何突發狀況做好準備至關重要。」

此外，布勞納更直接指控「共產中國已在我國進行統戰工作」。他聲稱：「他們已在滲透我們的機構、學校、企業、教會，甚至我們軍隊的內部。」不過，他並未提供具體細節。

布勞納還提到，菲律賓正遭受「網路戰、資訊戰、認知戰和政治戰」等多重威脅。針對這些指控，中國駐菲律賓大使館未立即回應置評請求。

近幾週，菲律賓當局已逮捕多名中國籍嫌疑人，他們被控對菲國軍營、海軍及海岸防衛隊船艦從事監視活動。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法