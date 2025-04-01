中國84軍機艦無預警對台軍演 國軍實施「立即備戰操演」因應

國防部參謀本部情次室次長謝日升中將說明共軍海空軍情。 （記者羅沛德攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國解放軍東部戰區無預警對台發動「多向抵近」針對性演訓，我國國防部今（1）日傍晚舉行記者會說明，中國今天上午宣佈軍演後，截至下午3時30分，我國軍偵獲共軍海上兵力總計13艘、海警船2艘，並有主、輔戰機及直升機、無人機等71架次，其中36架次逾越中線進入我應變區，山東號航艦編隊8艘位於我東南方約220浬處；國軍已實施「立即備戰操演」應對，三軍保持高度戒備，截至上稿時間尚未宣布結束。

國防部作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將表示，國軍已執行「立即備戰操演」，現階段仍以常態部隊戰備兵力實施應處，並防制敵軍可能封鎖、由演轉戰的後續行動。 （記者羅沛德攝）

國防部參謀本部情次室次長謝日升中將表示，共軍山東號航艦編隊自29日自海南基地出發後，隨即被我國軍利用聯合情監偵手段掌握，昨日（3/31）已進入我西南防空識別區，中共東部戰區並於上午7時30分宣佈在台灣週邊海空域實施「聯合演訓」，主要針對我進行海空戰備警巡、演練爭取綜合制權、對我聯合打擊及要域進逼封控等科目。

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謝日升指出，中共東部戰區於8時30分再次宣布進一步行動，10時30分宣布派遣海警艦船編隊在台海實施「執法巡檢」演練，包括臨檢、查證、攔截、扣押等項目。

謝日升說明，自上午7時21分起至下午3時30分，偵獲共軍海上兵力總計13艘，海警船4艘（含外島2艘），另有西太平洋山東號航艦編隊8艘，位於我東南方約220浬處。

空中兵力部分，謝指出，中國出動主、輔戰機、直升機及無人機等71架次，其中36架次逾越中線，進入我國軍應變區。

國防部作計室聯合作戰計畫處處長董冀星少將表示，國軍偵獲中共軍事演習情資與活動後，立即派遣海空應對兵力與防空、制海飛彈戰備部隊應處，並立即成立聯合應變中心，由參謀總長梅家樹上將主持，召開情勢研析及戰備應處指導會議。

董冀星指出，會議指導三要點包括，第一，三軍部隊保持高度戒備，掌握中共海警船及海空軍動態，並依相關規定由國軍與海巡相互協調應處。第二，研析當前共軍威脅及後續可能行動後，國軍已執行「立即備戰操演」，現階段仍以常態部隊戰備兵力實施應處，並執行相關整備工作，重點為防制敵軍可能封鎖、由演轉戰的後續行動。

董冀星表示，第三，各級部隊必須確依國軍戰備規定，確實執行授權舉證與交戰規則，應對中共侵擾行動。後續則依中共軍事威脅程度與進一步行動行動，評估是否提升為二級或一級加強戒備，以維護國家安全。

國防部發言人孫立方少將會後受訪回應指出，國軍上午10時已實施「立即備戰操演」因應，目前操演並未宣布結束。據悉，國軍將依照日前剛落幕的立即備戰操演形式，操演初期採常態戰備形式，若遇狀況升溫或突發，可迅速提升戰備等級因應。

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