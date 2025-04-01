中國「山東號」航艦帶頭軍演擾台 國防部：未逾越24浬

國防部參謀本部情次室次長謝日升中將說明，在國軍嚴密監控之下，並未發現山東艦有逾越24浬線進入我鄰接區。（記者羅沛德攝）

〔記者方瑋立／台北報導〕中國解放軍東部戰區今天無預警宣佈對台實施「多向抵近」軍演，我國國防部傍晚召開記者會說明，國軍自3月29日即掌握山東號航艦離開海南島基地動態，並嚴密監控該航艦編隊進入我應變區情況，但並無逾越我24浬線進入鄰接區的情況。

中國解放軍今天上午宣佈，共軍「山東號」編隊配合軍機、海警船聯合對台實施針對性軍演，國防部痛批「麻煩製造者」並表示自3月29日以來已掌握敵艦動態。國防部參謀本部情次室次長謝日升中將今傍晚在記者會上說明，在國軍聯合情監偵手段嚴密監控之下，並未發現山東艦有逾越24浬線進入我鄰接區的情況。

謝日升指出，就目前掌握的情資，中國仍是以灰色地帶襲擾的方式，包括認知作戰、媒體宣傳等，企圖威懾台灣，乃至於牽制兵力等具一定挑釁意味的舉措。

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國防部發言人孫立方少將強調，國防部對於台海動態狀況的說明，一向秉持透明化的方式向民眾報告，我國國防本身就是強調全民國防的概念，必須要讓民眾瞭解整體面對的敵情威脅狀態，以及面對這些敵情威脅國軍如何應對，這些都是凝聚全民國防共識基本且重要的要素，因此在中共第一時間展開軍演時即出面說明

至於中國軍演何時結束？謝日升強調，國軍皆根據實際所看到的敵情來進行研判，提供各級指揮官應處，基於此原因，並無法預判演習何時結束。

另針對中國自創「多向抵近」軍演名詞，國防部作計室聯戰處處長董冀星少將表示，目前國軍軍事戰略指導，是防衛固守跟重層嚇阻，建軍備戰的發展策略是多域拒止和韌性防衛，目的是為讓國軍保持高戰備目標，應對中共各項軍事行動威脅以及敵可能行動，才是戰備應處的核心，中共的名詞並非國軍評析的重點。

中國山東號航艦進入我應變區，我國海軍田單軍艦嚴密監控，並拍下山東艦的照片。（國防部提供）

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