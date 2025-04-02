強化中東戰力 美軍增派卡爾文森號升級「雙航艦」部署

美軍增派核子動力航空母艦卡爾文森號前往中東。（路透）

黃邦平／核稿編輯

除了航空母艦卡爾文森號，美軍4架B-2轟炸機傳出已進駐印度洋英美聯合基地。（法新社）

〔即時新聞／綜合報導〕美軍強化中東軍事力量部署，除了增派核子動力航空母艦卡爾文森號（USS Carl Vinson）前往中東外，國防部長赫格塞斯（Pete Hegseth）也下令增派軍機前往印度洋。

綜合外媒報導，美國國防部發言人帕尼爾（Sean Parnell）發表聲明說，目前駐紮於印太地區的美國核子航艦卡爾文森號，將與杜魯門號（USS Harry S. Truman）航艦攜手，「持續促進區域穩定、嚇阻侵略，以及保護這個地區商業自由活動」。

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此外，帕尼爾也提到「為了補充美軍中央司令部（CENTCOM）的海上戰力，部長赫格塞斯還下令部署更多的戰鬥機中隊和其他空中軍事資產，以進一步增強我們的防禦性空中支援能力。」帕尼爾補充，赫格塞斯明確表示，當伊朗及其代理人威脅到美國在中東的人員安全及利益，美國將果斷採取行動。

美國國防部在聲明中並未提及具體機型，但有美國官員透露，至少已經有4架B-2匿蹤戰略轟炸機轉移至印度洋迪戈加西亞島（Diego Garcia）的英美聯合軍事基地。軍事專家認為，迪亞哥賈西亞島距離葉門、伊朗都不遠，可隨時執行任務。

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