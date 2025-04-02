芬蘭宣布退出「地雷公約」 軍費目標增至GDP3％

芬蘭政府表態將退出《渥太華公約》，並試圖在2029年時將國防預算增加到國內生產毛額（GDP）3%，藉此應對俄羅斯的軍事威脅。圖為芬蘭與俄羅斯邊境。（路透）

〔即時新聞／綜合報導〕繼北約成員國波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞表態將退出禁止殺傷人員地雷的《渥太華公約》之後，芬蘭政府1日也表示計畫退出《渥太華公約》，並試圖在2029年時將國防預算增加到國內生產毛額（GDP）3%，藉此應對俄羅斯的軍事威脅。

根據美國《CNN》報導，波蘭、立陶宛、拉脫維亞和愛沙尼亞3月18日表態退出《渥太華公約》之後，將可再次儲存、使用地雷。芬蘭總理歐爾波（Petteri Orpo）表示，芬蘭目前沒有面臨俄羅斯的直接威脅，但俄羅斯對於整個歐洲來說，構成長期威脅，「退出《渥太華公約》之後，芬蘭將有機會以更加靈活的方式應對安全環境的變化」。

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歐爾波指出，芬蘭政府將額外撥款30億歐元（約新台幣1075億）用於國防，國防預算佔GDP比例將從2024年的2.41%逐漸成長至2029年的目標3％。

芬蘭農業與林業部長埃薩亞（Sari Essayah）1日表示：「芬蘭將以負責任的方式使用地雷，我們需要威懾力。」芬蘭在2012年簽署《渥太華公約》，是最後一個簽署的歐盟國家，芬蘭政府在2012年之後銷毀超過100枚地雷，如今芬蘭將再度儲存、使用地雷。

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