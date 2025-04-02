獨家》國軍先期掌握山東艦動向 雄三機動發射車組超前部署東海岸

海軍的雄三機動發射機組緊急出動，基地衛兵連忙實施交管。（記者游太郎攝）

〔記者游太郎／花蓮報導〕中國解放軍東部戰區昨無預警宣布對台「多向抵近」軍演，上個月廿九日「山東艦」戰鬥群航向台灣東南海域時，國軍即已掌握行蹤，超前部署由花蓮出動雄三飛彈機動發射車，前往東海岸陣地完成部署，由於出動相當迅速，沿途也引起側目。

駐地於花蓮的雄風飛彈機動中隊，日前才完成「小漢光」操演，上個月廿九日上午突然出動機動發射車組，車隊從駐地急馳而出，由於甫結束演練，緊接著又出動完整的編組，由於任務相當機敏，連官兵也不知道到底要部署在那個陣地。

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據指出，這次的出動的編組包括雷達車、雄三、雄二發射車及指揮及後勤車組，是一個完整的作戰單位和部署，陣地則視目標的位置隨時機動轉移，由於是戰鬥任務編組，過程較演習時間更為緊迫，機動的速度也較平常快上不少。

官員透露，由於中國這次軍演，本質上仍為「灰色地帶襲擾」，與去年中國對台「聯合利劍」等演習並無太大差異，對於海軍岸置飛彈的機動調整與部署並不陌生，但要求完成部署的時間相對緊湊，也考驗官兵平日訓練的實效。

海軍出動雄三飛彈發射機組，緊急出動在東海岸超前部署。（記者游太郎攝）

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