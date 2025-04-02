自由電子報
軍武頻道
軍武首頁 軍情動態 國防MIT 軍武百科 國防袐辛 軍風尚 軍武書摘 自由講武堂 軍情人物
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
軍武 > 軍情動態 > 台海軍情

中國軍演還沒完！「海峽雷霆-2025A」今展開 鎖定海峽中南部

2025/04/02 08:49

中國海警1303艦刻意在海上用閩南語廣播，恫嚇稱「台灣前途在於國家統一，台胞福祉繫於民族復興，搞台獨就是死路一條」。（圖取自抖音）中國海警1303艦刻意在海上用閩南語廣播，恫嚇稱「台灣前途在於國家統一，台胞福祉繫於民族復興，搞台獨就是死路一條」。（圖取自抖音）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國對台軍演尚未結束，共軍東部戰區今天（2日）宣布，在台灣海峽中部、南部海域進行「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施警告驅離、攔截扣押等科目。

東部戰區發言人施毅表示，4月2日，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

此外，中國1日出動多艘海警艦艇環台巡查，首度演練緝拿「試圖外逃的台獨分裂份子」科目，開展攔截扣押等演練。中共聲稱「台灣是中國的一個省」，這是按「一個中國原則」依法管控台島的實際行動。

值得注意的是，中國海警1303艦刻意在海上用閩南語廣播，恫嚇稱「台灣前途在於國家統一，台胞福祉繫於民族復興，搞台獨就是死路一條，搞武力對抗沒有出路，請你們不要誤判形勢、引火燒身，否則將粉身碎骨」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

今日熱門
載入中