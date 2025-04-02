中國軍演還沒完！「海峽雷霆-2025A」今展開 鎖定海峽中南部

中國海警1303艦刻意在海上用閩南語廣播，恫嚇稱「台灣前途在於國家統一，台胞福祉繫於民族復興，搞台獨就是死路一條」。（圖取自抖音）

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國對台軍演尚未結束，共軍東部戰區今天（2日）宣布，在台灣海峽中部、南部海域進行「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施警告驅離、攔截扣押等科目。

東部戰區發言人施毅表示，4月2日，中國人民解放軍東部戰區位台灣海峽中部、南部相關海域組織「海峽雷霆-2025A」演練，重點實施查證識別、警告驅離、攔截扣押等科目，檢驗部隊區域管控、聯合封控、精打擊要能力。

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此外，中國1日出動多艘海警艦艇環台巡查，首度演練緝拿「試圖外逃的台獨分裂份子」科目，開展攔截扣押等演練。中共聲稱「台灣是中國的一個省」，這是按「一個中國原則」依法管控台島的實際行動。

值得注意的是，中國海警1303艦刻意在海上用閩南語廣播，恫嚇稱「台灣前途在於國家統一，台胞福祉繫於民族復興，搞台獨就是死路一條，搞武力對抗沒有出路，請你們不要誤判形勢、引火燒身，否則將粉身碎骨」。

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